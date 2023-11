Volkswagen chystá modernizaci modelu Crafter. Interiér pohltí digitalizace po vzoru ID.Buzze

Volkswagen Crafter nabízí nebývale široké možnosti velikostí i pohonů. Na tom není třeba nic měnit. Automobilka však do nového modelového ročníku přidala řadu novinek ze světa digitalizace a bezpečnostních asistentů.

Volkswagen Crafter patří k tahounům současné divize užitkových vozů. Důkazem je 354.000 prodaných vozů současné generace k loňskému roku. Crafter 2024 přináší řadu změn zejména ze světa digitalizace. Nejzásadnější novinkou je rozsáhle přepracované multimediální zařízení převzaté z ID.Buzze.

Funguje na novém softwaru platformy MIB a má přepracovanou grafiku s trvale dostupnou lištou pro menu a nejdůležitější funkce. Dodávat se bude s úhlopříčkami 10,3 a 12,9 palců. Poprvé ho doplňuje standardně montovaný digitální kokpit s různými styly zobrazení, které jdou navíc personalizovat. Kromě rychlosti a dojezdu zobrazují jízdní údaje, podklady navigace či audia.

Digitalizace také přinesla ergonomické zjednodušení interiéru. Fyzickou páku ruční brzdy nahrazuje elektronický ovladač napravo od budíků a volič automatické převodovky je nově na sloupku řízení. Na předešlém místě je držák na nápoje, nebo řadička v případě manuální převodovky. Tím se rozšířila ulička směrem dozadu, což ocení uživatelé obytné verze California. Změnilo se i rozmístění ovladačů na středové konzoli spolu s přechodem na USB-C porty.

Pro usnadnění každodenního pracovního nasazení je modernizovaný Crafter s hmotností nad 3,5 tuny vybaven sledováním slepých úhlů, monitoringem situace před vozem doplněném asistentem nouzového brzdění a podporou pro odbočování vlevo. Pro verze do 3,5 tuny lze tyto prvky objednat na přání, stejně jako systémy asistovaného řízení v příčném i podélném směru a asistent stavu nouze, který v případě indispozice řidiče vůz samovolně uklidí ke krajnici a zastaví. Všechny verze bez výjimky sjedou z výrobní linky se systémem jízdy v pruhu, sledováním dopravních značek, parkovacími senzory vzadu a omezovačem rychlosti.

Co naopak zůstává, to je široký výběr verzí. Craftera můžete mít jako skříňový nebo osobní vůz s různou mírou prosklení, valník a podvozek, s jednoduchou nebo dvojitou kabinou. Účelu použití se přizpůsobí tři váhové třídy s celkovou hmotností až 5500 kg. Dále jsou k dispozici dva rozvory, čtyři výšky a délky v rozmezí od 6 do 7,4 metru.

Co se týče pohonu, Crafter je pro vás připravený s pohonem předních, zadních i všech kol. Vznětové čtyřválce s výkony 103, 120 a 130 kW jsou spojené se šestistupňovým manuálem nebo osmirychlostním automatem. Legislativa vozu umožňuje registraci jako lehké i těžké užitkové vozidlo. Předprodej nového Crafteru bude v ČR zahájen v dubnu 2024.