Volkswagen chce řešit dopravní zácpy přesunem dopravy do vzduchu. Už má první osobní dron

Volkswagen v Číně prezentuje prototyp osobního dronu představujícího budoucí řešení rychlé mobility. Testování bude probíhat do poloviny roku 2023.

Když doprava na zemi kolabuje, je třeba ji dostat do vzduchu. Alespoň tak smýšlí čínská divize Volkswagenu, která od roku 2020 pracuje na prototypu osobního dronu. Ten má přelidněným megaměstům v budoucnu pomoci přepravovat lidi mezi aglomeracemi, ačkoliv společnost Vertical Mobility nezastírá, že v rané fázi jsou cílovými skupinami zámožní klienti a VIP hotely.

Nyní se projekt posunul k prvnímu prototypu V.MO přezdívaném Flying Tiger. Jednak pro své nápadné zbarvení, ale také proto, že vzniknul v roce tygra. Při vývoji se tým opíral o již známé technologie autonomní jízdy a znalosti z oblasti elektromobility. Osobní dron využívá konfiguraci „X-Wing“ s vnější délkou 11,2 m a rozpětím křídel 10,6 m. Vztlak zajišťuje osm rotorů a další dva mají na starost pohyb v horizontální rovině. U sériového modelu se počítá s přepravou čtyř osob včetně zavazadel na vzdálenost 200 kilometrů.

Jedná se o plně funkční prototyp, jehož schopnosti prověří řada leteckých testů, které potrvají až do konce léta příštího roku. Ze získaných zkušeností vzejde finální nastavení a doladění. Čína si na technickém pokroku zakládá a je si vědoma silné domácí základny. Do vývojového týmu se zapojilo mnoho mladých techniků podporovaných čínskými společnostmi. Jednou z nich je Sunward Group zaměřená na prodej a vývoj letadel a s tím spojenými službami. Pro Volkswagen je to příležitost k testování nových materiálů a bezpečnostních systémů.