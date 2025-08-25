Volkswagen California Beach slaví 20 let. K výročí dostává speciální verzi California Energy

Legenda mezi univerzálními obytnými MPV začínala u Multivanu generace T5, některé šikovné nápady z ní má i současný model.
V létě roku 2005 představila divize Volkswagen Užitkové vozy zajímavou novinku – Multivan v provedení Beach, při premiéře v atraktivním zbarvení s šedým lakem Offroad Grey Metallic s oranžovými polepy Sundown Orange. Na střeše měl nosič pro dvě surfová prkna, čímž jasně odkazoval na původní kulatý Multivan a jeho popularitu u krotitelů mořských vln.
Sériové provedení bylo k dispozici ve dvou verzích, California Beach a California Tramper s modulárním interiérem a systémem podlahových kolejí, sklápěcími sedadly pro vytvoření lůžka uvnitř, kuchyňkou, úložnými prostory a otočnými předními sedadly.
Z boku se dal dovnitř i ven vyklopit kempovací stůl. Interiér se pak na noc zatemnil záclonami, ty se stejně jako u aktuální nové generace nacvakávaly na okna zašitými magnety. Označení California Beach se objevilo v roce 2007 a přineslo výklopný střešní stan ve střeše s lůžkem o rozměru 1200 na 2000 milimetrů.
V roce 2009 se na přehlídce Automobil International v Lipsku představil speciální model Cape2Cape, inspirovaný dobrodružnou cestou Joachima Franze, který o rok dříve projel trasu z Nordkappu v Norsku až do Kapského města v Jihoafrické republice za pouhých 60 dnů. Vůz mohl být vybaven pohonem všech kol, zvýšeným podvozkem, uzávěrkou diferenciálu, terénními pneumatikami a extra účinným vzduchovým filtrem do prašných a písčitých končin světa.
Rovněž v roce 2009 přišel tradiční střešní výklopný stan do základní výbavy modelu California Beach, jeho hliníkový kryt mohl být zvednut ručně nebo volitelně elektrohydraulicky. Přibyly také integrované roletky posuvných dveří nebo i dnes používané kapsy na kempovací křesílka v pátých dveřích. Z hlediska pohonu Volkswagen nasadil common-railové motory TDI a dvouspojkové převodovky DSG, stejně tak novou generaci pohonu všech kol 4Motion a lepší infotainment.
Rok 2015 znamenal pro kempovací Transporter přezbrojení na generaci T6 s novými předními a zadními světly, asistenčními systémy a palubní deskou. U Californie Beach z roku 2019 byl novinkou výklopný plynový vařič s nerezovým krytem proti prskání jídla a oleje mezi B a C sloupkem s bombou na 1,8 kg plynu s možností mít dvouplotýnkovou konfiguraci u verzí Coast a Ocean.
U provedení Tour bylo možné poprvé mít posuvné dveře na obou stranách. V roce 2019 pak došlo k faceliftu na verzi T6.1, u niž je objevuje dotyková ovládací obrazovka u vnitřního zpětného zrcátka s možností řízení výklopné střechy, nezávislého topení, osvětlení a třeba i náklonoměrů, aby se spící posádce neodkrvovaly hlavy nebo nohy. U provedení California Ocean pak výklopná střecha dostala tři okénka. V roce 2024 se představila nová generace Multivanu na platformě MQB, o které si můžete vše podstatné nastudovat zde:
K dvacetiletému výročí modelu California představuje Volkswagen na přehlídce Caravan Salon v Düsseldorfu speciální verzi Energy. Vychází z provedení California Beach Camper a dostává extra výbavu bez příplatků, například markýzu, dálkové ovládání nezávislého topení i vyhřívané čelní sklo, třízónovou klimatizaci AirCare, zatemňovací systém i s termálními prvky, systém Travel Assist, automatické a dynamické světlomety, přisvětlování do zatáček, vyhřívané přední sedačky a volant a také mimo jiné také 17palcová kola v designu Dundroid.
