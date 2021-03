Radosti Jezdí jako osobní auto Obří zavazadlový prostor Možnost bohaté výbavy Starosti Aerodynamický hluk Dotykové ovládání 8 /10

Co dělat, když je pro vás Volkswagen Golf moc malý, sharan zase moc velký a móda SUV vám nic neříká, protože spíše než styl oceníte více praktičnosti a opravdu bohatý prostor pro posádku? V rámci modelové nabídky VW máte ještě dvě možnosti - Touran a osobní verzi užitkového modelu Caddy.

Zatímco ale druhá generace touranu si odpracovává na trhu již šestý rok, caddy se nám v loňském roce ukázal v nejnovější podobě. Digitalizoval se, kompletně změnil vzhled a připravil se na další službu. Již od prvních náznaků bylo jasné, že se mu bude dostávat pozornosti. Dlouhodobě je totiž jedním z nejuniverzálnějších vozů v modelovém portfoliu značky.

Může být užitkovým vozem a sloužit řemeslníkům i rozvážkovým službám. Stejně tak ale může být i rodinným vozem pro až sedm lidí a dokonce se nabízí i jako obytné auto. Caddy je všeuměl a ke svým přednostem si vždy mohl připočítat dobrou ovladatelnost díky příbuznosti s osobními vozy. Jaká je jeho nová generace, jsme zjišťovali s pětimístnou osobní verzi v nadupané výbavě Style.

Konečně nové auto

Caddy ušel od roku 1979 opravdu dlouhou cestu. Začal jako jedničkový golf s karoserií pick-up, pokračoval přes druhou generaci na základech pola a etapu přeznačkované Škody Felicia až ke třetí generaci z roku 2003. Ta se sice v průběhu let hodně měnila, ale v základech to bylo v podstatě pořád to samé auto, které vydrželo ve výrobě 17 let.

Novinka začala na čistém stole, respektive konečně na modulární platformě MQB. Stále se však vyrábí v polské Poznani, kde se celých sedmnáct let vyráběl i předchozí model a nového provedení zde vznikne 600 kusů denně. Designově je to změna jako hrom. Jen v letošním roce jsem řídil mnohem dražší a zajímavější auta, ale tolik pohledů jsem v ničem nenasbíral.

Když si spolujezdkyně v BMW, které mě předjíždělo na dálnici, mohla hlavu ukroutit, myslel jsem si, že jsem jenom jel moc nalepený vlevo a chtěla mi pohrozit. Když to ale udělal už třetí člověk jen po cestě z práce, začalo mi to být divné. Může za to výrazná zelená barva se zlatým nádechem? Možná.

Každopádně jestli chcete být středem pozornosti, kupte si Volkswagen Caddy. I když to možná zní trochu zvláštně. Pokud si ale novinku ze všech stran prohlédnete, možná vám také přijde zajímavá. Přitom prostě stačilo vzít klasickou konstrukci malé dodávky, na které není co měnit a osadit ji moderními prvky.

Futuristická přední maska, lakovaný přední nárazník, lištou propojené moderní LED světlomety a dvoubarevná zadní část udělaly své. Standardně jezdí osobní caddy na šestnáctkách, výbava Style je osazena 17palcovými ráfky Colombo. I ty nadělají dost parády. Mezigeneračně jde o větší auto, které na délku měří 4500 mm (+ 92 mm) a na šířku 1855 mm (+62 mm). To vše na delším rozvoru 2755 mm (+ 73 mm).

Digitální dělník

Největší šok oproti předchozí generaci vás však čeká až po otevření dveří. Palubní deska a ovládací prvky vozu totiž jasně dávají najevo příbuznost s novým golfem. Klasická architektura přístrojovky je fuč. Displej se přestěhoval nahoru a je s digitálním přístrojovým štítem (v základu klasické budíky) v jednom černém panelu. Tlačítka na ovládání klimatizace a rádia jsou minulostí. I zde se pak klasický přepínač světel vyměnil za dotykový panel nalevo od volantu.

Kdo tedy čekal, že si alespoň caddy zachová starou tvář značky, ten ostrouhá. Žilo se mi tady však lépe než v golfu. Jedním z mála rozdílů jsou třeba fyzická tlačítka na multifunkčním volantu, která má golf dotyková a osobně mi vůbec nesedla. Pokud to máte stejně, bude se vám caddy líbit, protože vyjma klimatizace tam zvládnete ty nejdůležitější funkce snadno obstarat.

Klimatizace se ovládá pomocí infotainmentu, pro otevření její nabídky ale nejdřív musíte trefit malé tlačítko vedle varovek, což se za jízdy nedělá moc dobře. Metoda „udělám ťuk, ťuk a ani na to nekoukám", mi tady ani po týdnu prostě nefungovala. Člověk si řekne, že si klimatizaci nastaví před jízdou, ale když si pak chcete ráno vytopit zmrzlé auto a po dvaceti kilometrech na dálnici vás horký vzduch začne uspávat, je metoda „ťuk, ťuk“ nenahraditelná.

Nicméně se mi moc líbila funkce Smart Climate, tedy přednastavené funkce klimatizace, kde si vyberete režim pro zahřátí rukou, nohou či volného výhledu při zamlženém čelním skle. Hodit se vám může i funkce Air Care, která odfiltruje z vozu jemný prach a pyl. Jako alergik bych chtěl tohle auto na jaro.

Sedačky jsou zde jako v běžném osobáku. Nejsou přehnaně tvrdé, ale boční vedení mají průměrné. U takového auta si ale nejvíc cením vyšší posaz za volantem a naprosto skvělý výhled z obřích oken. Caddy je stejně jako Subaru Forester takové obří akvárko. Aby ale nikdo nevykoukal vaše „rybičky“ na zadních sedadlech, jsou boční okna za řidičem zatmavená. V rozhledu mi nepřekážel ani přední sloupek, který je ve spodní části zdvojený.

Odkládací prostory novinky jsou otevřené a největší najdete na vrchu palubní desky. Faktury, tužky, účtenky, PET lahve, kelímky s kávou, svačiny, izolační pásky, zdrhovačky, nářadí a další spoustu věcí tu máte vždy kam dát. I telefon, který můžete bezdrátově nabíjet či si ho připojit kabelem. Jen se i zde musíte rozloučit s klasickými USB konektory a pokud nemáte USB-C, sehnat si adaptér.

Přístupnost pro všechny cestující nemůžu hodnotit jinak než na jedničku. Vlastně i s hvězdičkou. Boční posuvné dveře jsou na obou stranách a jdou hodně zlehka. Ani s autem postaveným do kopce nemusíte dveře silou tlačit a jdou krásně za rukou. V tomhle by se třeba Toyota Proace City mohla učit.

Nástupní otvor je široký jako typické interiérové dveře třeba i u vás doma (701 mm). Moje 183 cm vysoká postava pak měla na zadní lavici místa nadbytek. Jen boční okna nejdou otevřít, ale ono se není čemu divit, protože když je ve vyšší rychlosti otevřete vpředu, tak jsou prostě už tak velká, že se celá klepou.

Ale nyní už k tomu, co je pro některé z vás možná nejdůležitější. Zavazadlový prostor za pátými dveřmi nabídne od podlahy po strop 1213 litrů prostoru a 760 litrů po horní hranu opěradel. Samozřejmě lze sklopit i opěradla zadní lavice v poměru 60:40 v případě delšího nákladu. Nestačí? Vyndejte druhou lavici úplně! Pořád nestačí? Sklopte sedadlo spolujezdce vpředu. Zavazadelník má pravidelný tvar a na většinu domácích prací i dovolenou bohatě postačí.

Takový Volkswagen Caddy totiž třeba odveze ráno děti do školky, cestou zpět to vezmete přes stavebniny, kde naložíte pytle s cementem na betonování terasy, pak to ještě vezmete přes kamaráda z vesnice pro velkou flexu. Po obědě už manželka ukazuje na hodinky, že je potřeba přivézt tchýni ten starý stůl, co se vám válí už týden v garáži, ale pak musíte rychle zpátky vyzvednout děti ze školky a večer už nakládáte věci na dovolenou, na kterou jedete v pátek.

Tohle všechno musel caddy vždy zvládnout a zvládá to i teď. Těšit vás u toho může i nízká nakládací hrana (562 mm) a maximální náklad o hmotnosti 528 kilogramů (testovaná verze Life). Jen Bedřich z kravína bude muset počkat, až seženete něco na ty europalety. Nákladový prostor je sice díky nové konstrukci zadní nápravy větší, ale stále mezi podběhy široký 1185 mm a dlouhý 1100 mm. Ani na délku a ani na šířku to nepůjde. Jedině se zadní lavicí venku, ale zase abyste si to uvnitř neodřeli.

Ještě bych si k interiéru dovolil pár osobních postřehů. S variabilitou prostoru na palubě by se dalo vyhrát víc. Třeba bohatý prostor nad hlavou si vyloženě říká o další úložné prostory, i když by to trochu omezilo panoramatické střešní okno. A to sluneční clonítko nad řidičem, z toho bych vyskočil z kůže. Jde totiž pěkně ztuha, takže kdykoli jsem ho chtěl sklopit zpět, vytrhl jsem ho z držáku. Za jízdy nic příjemného.