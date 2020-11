Novinka je již pátým pokračovatelem úspěšného užitkového vozu Caddy, jehož čtyř předchůdců se po celém světě prodalo přes tři miliony kusů. Vždy šlo o spolehlivého pracanta pro firmy a živnostníky. V posledních letech se ale caddy profiluje také jako náhrada za vymírající MPV, vždyť jeho osobní verze se má co nevidět stát nástupcem dosluhujícího sharanu. Proto nás nejvíce zajímala právě tato varianta v nejvyšší výbavě Style. Pro početnější rodiny je připravena třetí řada sedadel, dostupná pro obě délky vozu. My jsme se spokojili s pětimístným provedením.

Stylový vývoj

Nový caddy se inspiruje osobními volkswageny, řadu prvků byste u konkurenčních osobních dodávek poptávali marně. Naše po strop vybavená verze má světelnou techniku LED, 18“ litá kola či panoramatické střešní okno s plochou 1,4 m2. Interiér krásně prosvětlí, nevýhodou je nemožnost otevření a absence rolety pro zakrytí.

Dělat parádu ale není hlavní úloha testovaného vozu. Ten má zájemcům rozdávat radost především prostorem a praktičností. S posuvnými dveřmi po stranách se manipuluje snadno, proti konkurenci jsou podstatně lehčí a mají elektrické dovírání. Víko zavazadlového prostoru je přece jen rozměrné a jeho otevření ne tak snadné. Škoda že tvůrci neprosadili možnost odklopení pouze prosklené části. Vstup do zavazadelníku je věru obrovský a vhod přijde rovněž nizoučká nakládací hrana. Zadní řadu sedadel lze zcela vyjmout a sklopit můžete i opěradlo spolujezdce.

Volkswagen Caddy 5. generace: Karosářské verze Caddy Cargo (Maxi) užitková verze, dvě místa Caddy (Maxi) osobní verze, pět až sedm míst Caddy California obytná verze, pět míst

Golfe, jsi to ty?

Pracoviště řidiče nápadně připomíná osmou generaci golfu. Není se co divit, když spolu vozy sdílejí modulární platformu MQB, byť v tomto případě přizpůsobenou užitkovým potřebám. V nejvyšší výbavě dostáváme digitální přístrojový štít (nižší verze mají stále analogové budíky), 10“ obrazovku multimediálního systému, dotykové ovládání včetně nastavení světlometů či elektrickou parkovací brzdu. Ani všechny tyto moderní prvky nedokážou zamaskovat použité materiály, skládající se výhradně z tvrdých plastů.

Ikonickému kompaktu se podobá i sezení za volantem, sedačky jsou pohodlné a každý si snadno najde ideální řidičskou pozici. Zadní řada sedadel sice není posuvná, přesto vám prostor pro nohy ani nad hlavou scházet nebude. Pokud bychom mohli za něco orodovat, uvítali bychom otevíratelná boční okénka.

Novinka digitalizací doslova přetéká. Infotainment se do puntíku shoduje s golfem, což znamená široké možnosti individualizací, různá zobrazení digitálních budíků, ale třeba i spárování automobilu s mobilní aplikací. Fajnšmekři zase ocení indukční nabíjení chytrého telefonu, stejně jako bezdrátové připojení služby Apple CarPlay. Chyběly nám však klasické otočné ovladače pro nastavení teploty, které nahradila dotyková lišta. Bohužel nepodsvícená, což v noci představuje značnou komplikaci.

Volkswagen Caddy 5. generace: Rozměry karoserie Délka [mm] 4500 (4853) Šířka [mm] 1855 Výška [mm] 1818 Rozvor [mm] 2755 (2970) Šířka posuvných dveří [mm] 701 (846) * Údaje v závorkách platí pro verzi Maxi

Nejžádanější

Paleta pohonných jednotek páté generace caddy chce vyhovět každému. Benzinové motory zastupuje 1.5 TSI/84 kW, alternativní volbou je patnáctistovka TGI s výkonem 96 kW na zemní plyn. A protože emisní normy už nejsou jen strašákem osobních aut, výhledově máme očekávat rozšíření nabídky o elektrifi kovaný plug-in hybrid do zásuvky. Platforma MQB je na to ostatně připravena…

My jsme během prvních jízd dali přednost motoru, který by měl být na českém trhu nejžádanější. Ano, je to 2.0 TDI, dostupné s výkony 55, 75 a 90 kW. Nejsilnější, testovanou verzi dostanete standardně s šestistupňovou manuální převodovkou, my jsme preferovali sedmistupňovou dvouspojku s pohonem předních kol. K dispozici je rovněž čtyřkolka, jenže jen v kombinaci s manuálem. Předchozí generace sice nabízela verzi 110 kW, aktuálně jsou ale výkonnější varianty pasé.

Moderní turbodiesel s výkonem 90 kW a 320 N.m točivého momentu je vybaven dvěma katalyzátory SCR a dvojnásobným vstřikováním AdBlue. To má přinést výrazné snížení emisí oxidu dusíku (NOx), pro koncového zákazníka je zase klíčová nižší spotřeba paliva, u vybraných motorizací až o 12 %.

Motor je hlučný a papírově jeho síla zrovna neohromí, v praxi jde ale o vcelku svižného a důstojného společníka. Slušně se zvedá z nízkých otáček, pod plynem pak pokračuje do čtyř tisíc, kde DSG přeřadí. Pokud byste to chtěli vzít do svých rukou, můžete využít pádel pod volantem. Krátká, převážně okresková vložka vykázala průměrnou spotřebu 5,2 litru. Na delší trase bychom se jistě dostali ještě níže.

A podvozek? Dospělejší než u předchůdce, proti golfu však stále brnkající na užitkovou notu, takže se nejlíp cítí až při větším zatížení. Když jsme v autě cestovali dva s minimem zavazadel, působila zadní náprava na větších nerovnostech tvrdším dojmem. Naopak zatáčet se chce vozu ochotně a manipulace v uličkách měst je díky lehkému řízení snadná. Na kompletní technické údaje a ceny si musíme ještě počkat, už teď ale můžeme prozradit, že bohatě vybavená zkoušená verze vyjde na 853.130 Kč.

Plusy

Netradiční vzhled

Bohatá výbava

Prostornost a praktičnost

Úsporný motor

Solidní podvozek

Minusy

Nemožnost otevřít pouze zadní okno

Hlučnější diesel

Absence silnějších motorů

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Svět motorů. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.