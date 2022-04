U tohoto konkrétního exempláře činí součet za příplatky lehce přes 200 tisíc korun. Je zde například 10“ navigace Discover Media Plus za 30.686 Kč. Ta má sice přehlednou grafiku a celkem snadno se obsluhuje, stále se ale nezbavila velmi pomalých startů – vzhledem k bezproblémovému zrcadlení chytrých telefonů si můžete ušetřit čas i peníze s nižší sériovou specifikací. Navíc je zde naše „oblíbené“ ovládání hlasitosti a teploty dotykovými ploškami.

Pokud si Volkswagen Caddy nekoupíte v základní výbavě, vždy má užitečné a robustně působící sklopné stolky pro druhou řadu, uchycené na opěradlech předních sedadel, nebo třeba odkládací zásuvky pod křesly řidiče a spolujezdce. V předních i zadních dveřích najdete příjemně velké kapsy a své věci můžete uložit i do poličky pod stropem vpředu nebo před čelní sklo. Míst, kam položit, schovat nebo odložit vše možné, je zde skutečně přehršel.

Na tvarech auta, které dostanete jako užitkáč i rodinné MPV, není moc co vymýšlet ani zkazit. Když se rozhlédnete po současné nabídce, siluety Caddy, Berlinga, Kangoo a dalších vozů této kategorie jsou vlastně zaměnitelné. Proto u nich a ani u Volkwagenu nepřekvapí (ale potěší) třeba nízko položená nakládací hrana kufru, v tomto případě 56 cm nad zemí. Dozadu se na šířku vejdou předměty veliké téměř 1,2 metru, v pětimístné konfiguraci a se standardním rozvorem pak za zadními sedadly najdete prostor o délce 1,1 metru.

Moderní architektura znamená i nasazení aktuálních asistenčních a bezpečnostních systémů, o kterých si (byť robustní a užitečná) předchozí verze mohla nechat jenom zdát. Mimochodem, pokud si odmyslíme změny motorů a designu, minulá generace byla na trhu v podstatě od roku 2003 po následujících sedmnáct let.

Aktuální Volkswagen Caddy se po našich silnicích pohybuje už druhým rokem. Nejde o žhavou novinku, ale má vlastnost, která nestárne a aktuální je vždy: užitečnost, k níž přidal tolik žádanou dávku civilizovanosti. Velké technické změny, které prodělal v mezigeneračním přerodu, uhodily hřebík na hlavičku. Stejně jako prakticky všechno od koncernu VW stojí na platformě MQB, konkrétně její nejaktuálnější verzi Evo z roku 2019, což mu umožnilo zbavit se listových per na zadní nápravě. Nyní využívá tuhou nápravu s vodicími rameny, Panhardovu tyč a vinuté pružiny.

Plácnete se přes kapsu

Ano, provedení 4Motion je sice nejdražší, ale v rámci své kategorie jde o dost unikátní nabídku. Konkurenty s pohonem všech kol vlastně nemá a autu, které uveze hodně lidí a jejich věcí, dává další rozměr použitelnosti. Čtyřkolka s mezinápravovou spojkou pomáhá tam, kde má, a při užívání auta nijak nepřekáží. S naftovým dvoulitrem o výkonu 90 kW v rozmezí 2750 až 4250 otáček za minutu a s 320 Nm točivého momentu od 1600 otáček (4x4 je pouze s ním) můžete jezdit za šest litrů a nějaké drobné a ani s nákladem nestoupá spotřeba do závratných výšin.

Klasicky příjemná je „mechanika“ ovládání auta. Řazení, které nedrhne, i řízení, jež dostalo oproti minulé generaci rychlejší převod působí o dost méně „užitkově.“ Když už ale někdo chce utratit ranec peněz za čtyřkolku (zcela základní cena a to ještě uvedená jako akční činí 897.017 Kč), určitě by se rád plácnul přes kapsu dvakrát a měl pohon všech kol s automatem. To však možné není.

Provedení Style začíná na 983.504 Kč, což je na auto podobného střihu nemálo, ale je nutné zdůraznit, že Caddy ve své aktuální generaci skutečně není jen vyšňořenou dodávkou, ale normálním civilním autem s moderními asistenčními systémy, velmi komfortním odpružením i na těchto 17“ kolech, zadní nápravou prostou dřívějšího houpání i poskakování a kvalitně působícím interiérem.