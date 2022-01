Jednou z dominant dodávek je nepřeberné množství velkých odkládacích míst, v tom je Volkswagen Caddy příkladný. Elektronická zařízení si odložíte do velké přihrádky za voličem automatické převodovky, kde jsou i dva USB-C konektory. Dolů se vejdou dva kelímky s nápoji a pod loketní opěrku zbytek drobností. Mapu a další dokumenty odložíte do police nad hlavou. Hlavně tam nedávejte propisky a malé předměty, dno není hladké a snadno něco může zapadnout do záludného prolisu.

Nasednutí do interiéru navozuje poněkud rozpačitý dojem. Ano, jsou zde dvě velké obrazovky usazené v černém lesklém dekoru, ale když si je odmyslím, nemohu se ubránit dojmu, že zpracování předešlé generace působilo hodnotnějším dojmem, což je vidět zejména na volantu, který máte neustále na očích. Ano, automobilky obecně šetří, ale právě pro pocit „něčeho navíc“ si lidé byli ochotni připlatit za Volkswagen. Je to subjektivní, ale onen pocit se jednoduše nedostavil.

Na cestě mezi dodávkou a MPV

Caddy poprvé vychází z koncernové platformy MQB pro osobní vozy. Stejně jako oblíbený Golf. To znamená, že vzadu už nenajdeme listová pera, ale klasické pružiny s vlečnými rameny. Výsledkem je daleko klidnější jízda, zejména na příčných nerovnostech, kde Caddy neodskakuje a poslušně drží stopu. To je dobře, protože skrze volant se řidiči dostává jen pramálo informací. Je třeba zmínit, že testovaný vůz byl vybaven příplatkovým posilovačem řízení pro hendikepované osoby v ceně 2367 Kč, s nímž jde řízení o poznání snadněji. Na místě při parkování klade jen velmi nízký odpor, což takovým osobám značně ulehčí ovládání.

Na dodávku tlumí podvozek nerovnosti příkladně, avšak ve městských rychlostech pronikají do interiéru rezonance od prázdného nákladového prostoru i palubní desky. I přes „osobní“ podvozek chcete jezdit se zátěží alespoň 200 kg. Pak se vše zklidní a Caddy je rázem příjemně kultivovaný.

Střídmý konzument

I přes převahu dieselových motorů můžete Caddy koupit s přeplňovaným čtyřválcem 1.5 TSI o výkonu 84 kW a 220 Nm točivého momentu. Jedná se o ideální volbu pro krátké cesty, kdy se motor rychle zahřeje na provozní teplotu. Spojení s automatickou převodovkou DSG je laděné na uvolněnou jízdu, pro větší zrychlení je třeba pedál více přišlápnout. Jenže pak přijde mohutné podřazení, vytočení motoru do vyšších otáček (v nich dá o sobě motor vědět) a ne zrovna kultivované škubnutí. Chtělo by to něco mezi ospalým eco režimem a sportem. To se ale děje především ve městě. Kdekoliv jinde má převodovka hladký chod a dobře reaguje na povely pedálů. Pobídnutím brzdy si z kopce sama podřadí a zpomaluje pomocí motoru.

Výsledkem je až překvapivá efektivita, kdy vzhledem k vysoké a široké stavbě karoserie si motor řekl na dálnici o 7,5 l/100 km. Na okresce se bez problému vešel pod 7 litrů a to je více než chvályhodné. Pokud vyrazíte na rovinatou Moravu, věřím, že pojedete i za 6,5 l/100 km a to je teritorium dieselů.

Když sáhnete hlouběji do kapsy (29.001 Kč), na delších cestách vám balíček Travel Assist výrazně usnadní práci. Udrží vás ve středu pruhu, dodrží nastavenou rychlost a přitom si pohlídá auta před vámi. Systém je velmi dobře naladěný, nezmatkuje a vůz vede s jistotou. Součástí balíčku je i multifunkční kamera, digitální přístrojový panel, digitální rádio, bezklíčkové startování, parkovací asistenti a systém nouzového brzdění. Prakticky veškerý komfort v jednom paketu.

Testovaný Volkswagen Caddy měl ještě navíc systém sledování mrtvého úhlu a příplatkové LED světlomety. Jejich paprsek osvětluje okolí v širokém úhlu a do dálky, kam až oko dohlédne. Příjemná je i teplota bílého světla, z níž nebolí při jízdě za tmy oči. Celkově vzato, velmi slušný komfort ze světa osobních vozů.