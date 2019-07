Volkswagen Beetle už je nadobro mrtev! Poslední kus sjel z výrobní linky v Mexiku

Po 81 letech a třech generacích se Volkswagen už doopravdy loučí s modelem Beetle. Co započala první generace Brouka v roce 1938 a do moderní doby převedla v roce 1998 jeho znovuoživená verze New Beetle, to nyní ukončuje v pořadí třetí evoluce modelové řady, jejíž poslední kus sjel z výrobní linky Puebla v Mexiku.

O konci jednoho slavného jména jsme věděli už dlouhou dobu. Pro Beetle neplánuje Volkswagen nástupce, tedy aspoň prozatím. Přestože se Brouk nepochybně zapsal do dějin motoristické historie jako jeden z nejvýznamnějších automobilů vůbec, v posledních letech už popularita současného retro hatchbacku rapidně upadala a Volkswagenu se produkce modelu nevyplácela.

Mnozí by přitom řekli, že smrt Brouku jsme už jednou zažili. Originální generace dostupného modelu se totiž vyráběla od roku 1938 až do roku 2003 (produkce byla ukončena na stejné výrobní lince v Mexiku jako nyní). Původního Brouku tak nakonec vzniklo přes 21 milionů kusů a produkoval se ještě v období, když už byla na trhu i jeho moderní podoba.

New Beetle z roku 1998 pak v roce 2011 nahradila právě současná generace s kódovým označením A5. V Evropě jsme se s Broukem loučili už minulý rok, kdy vstoupily do prodeje úplně poslední kusy a jeden z nich jsme ještě stihli projet.

V celosvětovém trendu bude nyní zmíněný závod v Pueble připravovat výrobní linku na zbrusu nové kompaktní SUV určeně výhradně pro trh Severní Ameriky. Velikostně by se měla novinka zařadit pod Tiguan. A co se týče posledního vyrobeného kusu Beetlu, ten bude vystaven v místním muzeu Volkswagenu.