Největším benefitem kombíku má samozřejmě být větší zavazadlový prostor, v základním uspořádání sedadel se ale na moc velký rozdíl oproti liftbacku, který už má tak dost velký vstupní otvor do kufru, netěšte. Shooting Brake (vůči liftbacku se za něj připlácí 25.000 Kč) v základu nabídne 565 litrů (+2 litry), po sklopení zadních opěradel dostanete 1632 litrů (+75 litrů). Nechybí háčky na uchycení tašek, tlačítko pro odjištění příplatkového tažného zařízení či oka pro ukotvení gumicuků, naopak zamrzí absence páček pro sklopení zadních opěradel přímo z kufru, které Pasatu Variant nebo Superbu Combi nechybí. Ba co víc, má je i Golf Variant.

Když Arteon Shooting Brake srovnám s Passatem Variant , ze kterého technicky vychází, přicházím na horší výhled do stran (nižší střecha a více skloněné přední sloupky) a zejména pak zadním oknem při pohledu do vnitřního zpětného zrcátka. Pokud cestující vzadu zapomenou před vystoupením zase zatáhnout hlavové opěrky, zbude vám opravdu malinký průzor. Aspoň se že zadní parkovací kamera s širokoúhlým snímáním (až 170 stupňů) nešpiní, protože je schovaná pod výklopným zadním logem.

Arteon Shooting Brake je délkou 4866 mm, šířkou 1871 mm i rozvorem 2840 mm shodný s výchozím liftbackem , je ale skoro o 2 centimetry vyšší. Vpředu máte díky tomu nad hlavou o 11 mm více místa, vzadu to pak podle oficiálních informací Volkswagenu dělá skoro 5 centimetrů, což znamená, že zřejmě muselo dojít také ke změně uložení zadní lavice. Možná si řeknete, že pár milimetrů vpředu nad hlavou nepoznáte, s čímž bych i souhlasil, vzadu se ale opravdu sedí pohodlněji než v liftbacku. I tady si ale musíte při nastupování a vystupování dávat pozor na hlavu, navíc je dost dobře možné, že vyšší postavy (190 cm+) budou místo z bočního okna koukat do masivního podélného střešního nosníku.

V našem případě šlo „pouze“ o sportovněji střiženou verzi R-Line s cenou začínající lehce pod milionem korun. Za tyhle peníze ale dostanete patnáctistovku TSI s manuálem a nikoliv zkoušený dvoulitr TDI s výkonem 147 kW a automatickou sedmistupňovou převodovkou. Na takové auto si připravte nejméně 1.167.900 Kč, za vůz na fotkách byste dali dokonce 1.551.500 Kč. A to se pořád jedná o předokolku. O předokolku s cenou plně vybavené Kie Stinger 3.3 T-GDI AWD s výkonem 366 koní. Cena je to sebevědomá, ale dostanete za ni pořádný kus pořádně vybaveného auta. Stačí ostatně nakouknout dovnitř…

Arteon Shooting Brake, který dorazil do našeho prvního redakčního testu, by se z fleku mohl ucházet o nápisy „Světlu vstříc“. Černý lak karoserie, tmavá dvacetipalcová kola, zatmavená zadní okna, celočerný interiér… Zkrátka takový funebrák. Volkswagen samozřejmě umí nabídnout i výraznější barvy, to ale neznamená, že by takto konfigurovaný arteon zapadnul v davu. Býval středem pozornosti a předmětem diskusí. Často pak, jestli jde o ono silné erko (znáček v masce chladiče a falešné koncovky výfuku budí ten dojem) a na kolik takové auto vlastně vyjde.

Stejně jako CC není ani arteon obyčejná „limuzína“. V duchu sloganu „Není pro každého“, s nímž před lety dorazil na trh, nabídnul bezrámová boční okna a siluetu připomínající kupé, stejně jako už před lety Mercedes-Benz CLS . Však šel také Volkswagen při uvedení praktičtějšího arteonu stejnou cestou jako Mercedes – není to totiž pouze kombi, ale rovnou Shooting Brake. Z historického hlediska je to hloupost. Vždyť podle zaběhnuté terminologie by měl mít pouze jeden pár bočních dveří, taková je už ale dnes doba. Doba, kdy se označení „čtyřdveřové kupé“ či „ SUV-kupé “ vžila doslova naplno.

Pokud vám připadá, že se čas v posledních letech táhne, měl bych pár informací, které vás vyvedou z omylu: Subaru BRZ skončilo po devíti letech na trhu, od oficiální představení Škody Kodiaq uběhne letos v září už pět let a zanedlouho tomu budou čtyři roky, co se světu na ženevském autosalonu poprvé ukázal Volkswagen Arteon . Doba se zrychluje a čas letí neúprosně vpřed – o tom není sporu.

Jednička – hrábě, dvojka – hrábě…

Po ukončení výroby motoru 2.0 Bi-TDI (176 kW) převzal roli nejvýkonnějšího turbodieslu nabídky motor 2.0 TDI Evo s výkonem 147 kW a točivým momentem 400 N.m v 1750 otáčkách za minutu. Sedmistupňový automat DSG s dvojicí spojek (DQ381) v olejové lázni je standardem, stejně jako pohon předních kol. V nabídce je i čtyřkolka, ovšem za nemalých 81.000 Kč.

Já osobně bych byl za pohon všech kol rád. Zkoušený vůz měl totiž hnaná pouze přední kola a ta při rozjezdech občas prokluzovala. Stačila lehce navlhlá silnice či rozjezd v kopci a bylo to. Auto jsem přebíral úplně syrové (mělo najeto jen 11 km), chovalo se však prakticky stejně i po tisícovce ujetých kilometrů. Nové zimní pneumatiky v tom tedy až takovou roli nehrály.

Vrcholný turbodiesel řady EA 288 Evo má hodně co nabídnout. Dostal hliníkový blok i písty, zesílená ložiska či kratší ojnice, pro lepší řízení teploty má chladicí okruh rozdělný na dva a nechybí ani kapalinou chlazené turbodmychadlo s elektronicky řízeným nastavením lopatek. Stejně jako slabší varianty (85 a 110 kW) je vybaven systémem Twindosing s dvojicí katalyzátorů SCR a dvojím vstřikováním močoviny, který podle automobilky snižuje produkci oxidů dusíku (NO x ) až o 80 procent.

Předchůdce tohoto motoru (2.0 TDI/140 kW) nebyl nic moc. Dokud byl kombinován s převodovkou DQ250, moc nejel, protože neuměl přenést maximální točivý moment na nižší kvalty. To se změnilo s příchodem převodovky DQ381, ani tak to ale nebylo žádné terno. Dnes je to jiné. Točivý moment 400 N.m máte k dispozici v nižších otáčkách, nástup síly je rychlejší a plynulejší, navíc se zlepšila kultivovanost.

Nejsilnější turbodiesel je v arteonu stejně tichý a jemný jako v Audi A4, které jej má umístěný podélně a nabídne o 3 kW vyšší výkon. Na dálnici prostě letíte a jediné, co slyšíte, je odvalování pneumatik či svist kolem vnějších zpětných zrcátek. A i to je od posádky hodně vzdálené. Ačkoliv má arteon bezrámová boční okna, aerodynamika a odhlučnění interiéru jsou na špičce. Pořád máme co dělat s mainstreamovým autem, avšak s kultivovaností na úrovni luxusních limuzín. A to si fakt nedělám legraci!

Jízda jako na obláčku

Další předností zkoušeného kousku byl fakt špičkový jízdní komfort. Plynule nastavitelné tlumiče DCC, které arteon před lety dostal jako první z vozů Volkswagen, jsou i u verze s cenou téměř 1,2 milionu korun za příplatek 31.400 Kč (standardně jsou jen pro motor 2.0 TSI/206 kW), ale čert to pal, ten zážitek z jízdy za to stojí.

Většinu času jsem zůstával v komfortním režimu, v němž se vůz jemně pohupuje, ale zároveň dokáže dobře reagovat na náhlou změnu kvality povrchu. Ani dvacetipalcová kola na horším povrchu nemlátí, zadek neuskakuje a ze zadní části se neozývají nechtěné pazvuky. Arteon býval vlajkovou lodí Volkswagenu zaslouženě a osobně mu nemám stran jízdních vlastností, tedy až na ty problémy s přilnavostí předních kol, moc co vytýkat.

Je to ten typ vozu, do nějž usednete a nebudete muset vystupovat dříve, než dojedete do cíle. Zahrne vás komfortem, záda, na která obvykle docela trpím, mě nebolela ani po čtyřech hodinách nepřetržité jízdy. Spotřeba se běžně pohybovala od 5,5 do 6,5 l/100 km, tady ale znova upozorňuji na to, že jsem usedal do úplně nového, syrového auta. Výrobce slibuje kombinovanou spotřebu 4,6 l/100 km, na tu jsem se ale nedostal ani jednou.