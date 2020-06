Volkswagen Arteon R mohl mít motor 3.0 VR6 a 400 koní. Proč ho nakonec nemá?

Nový Volkswagen Arteon dorazil minulou středu a vedle karosářské varianty Shooting Brake ohromil i ostrou verzí R, se kterou díky přeplňovanému čtyřválci produkuje výkon 235 kW (320 koní) a 420 N.m točivého momentu. Někteří ovšem čekali větší bombu a měli na to právo. Volkswagen Arteon R měl totiž být mnohem divočejší.

Martin Hube z automobilky VW předloni prohlásil, že mají na testování prototyp nového Arteonu s motorem VR6. Mělo jít o jednotku o třítrovém objemu, která měla vycházet z dva-pětky z modelu Teramont, což je čínský bratranec modelu Atlas. Tvrdilo se, že výkon měl dosahovat hodnoty až 400 koní a výsledek se tak neměl bát ani Porsche Panamera.

Kam tato slibovaná jednotka zmizela? Martin Hube na tuto otázku odpověděl serveru carthrottle.com. „Pro několik našich aut jsme vedle čtyřválce připravili i motor VR6 TSI. K rozhodnutí zůstat u řadových čtyřválců došlo, když jsme se s oběma variantami svezli. Hodně jsme totiž investovali do vektorování točivého momentu na zadní nápravě, aby naše vozy byly co nejagilnější. Těžší šestiválce tuto výhodu znevažovaly, takže jsme se rozhodli pouze pro čtyřválce.“

Jedním z dalších faktorů byla i uhlíková stopa, kterou by měl šestiválec větší. Volkswagen tak byl i rád, že se šestiválec tak dobře neřídil, a navíc, kdyby později došlo na lámání chleba, by se po čase nemusel zbavovat dalšího Černého Petra. Někdo by určitě namítl, že kdyby chtěl Volkswagen v novém arteonu větší motor, mohl se obrátit na Audi.

Audi totiž má v nabídce pětiválec o objemu 2,5 litru, který třeba v SUV RS Q3 dosahuje výkonu 400 koní. Hube se ale nechal slyšet, že by to nebyl dobrý nápad. Doslova řekl, že velká a těžká klika se v tomto motoru otáčí jako gyroskop a že nejlepší volbou je prostě lehký a výkonný čtyřválec, který dává hodně točivého momentu v nízkých otáčkách a má lepší emise. Tak tady to máte. Nejprestižnější jednotkou VW Arteon je stále čtyřválec, ale mohlo to být jinak.