Volkswagen Arteon má po faceliftu. Nový Shooting Brake je krásný! Má až 320 koní

Luxusní grand tourer Volkswagenu se po třech letech na trhu dočkal faceliftu, který mu vedle moderních technologií a omlazení vzhledu nadělil i druhou karosářskou variantu, kterou je praktičtější Shooting Brake. Karoserie sličného kombi slaví v nabídce Volkswagenu premiéru a značka chce tímto krokem rozšířit nůžky potenciálních klientů. Ale hezky jedno po druhém.

Nový arteon si vzhledově zachovává poznávací znaky předchůdce a jen dolaďuje některé prvky. V rámci faceliftu vlastně ani není třeba nic moc měnit. Přední nárazník je jinak tvarovaný a má větší nasávací otvory po stranách. Novinkou je možnost propojení denních LED světlometů pomocí světelné lišty přes přední masku, což modelu dodá nový světelný podpis.

Karosářská verze se od té původní liší až od B sloupku. „Výrazně jsme zasáhli do střechy a bočních oken. Nepatrně jsme také rozšířili zadní blatníky, aby měl Shooting Brake ramenatější postoj. Chtěli jsme tak vytvořit dojem sportovního vozu navzdory pětidveřové karoserii“, říká o svém výtvoru Marco Pavone, vedoucí oddělení designu exteriéru.

Zadní část se nijak výrazně nezměnila. Najdete tu ale novou grafiku zadních svítilen a u verze Shooting Brake pochopitelně i jiné páté dveře, které ovšem nijak nevyčnívají z designového jazyku fastbacku. Za nimi se nachází prostor o velikosti 565 litrů (fastback 563 l) a po sklopení druhé řady sedadel 1632 litrů. Ložná plocha je u obou vozů totožná.

Pro posádku vpředu má nový Arteon připravené lehce pozměněné prostředí. Pro řidiče bude nejzajímavější kapacitní volant, jeden z nejnovějších výkřiků techniky VW. K mání jsou tři infotainmenty - Ready 2 Discover a Discover Media s úhlopříčkou 8“ a Discover Pro o velikosti 9,2“. Již standardní infotainment podporuje funkci elektronické SIM karty a lze do něj připlatit navigaci.

Obě karosářské varianty mají digitální přístrojový štít (10,25“) již ve standardu. Panel klimatizace přišel o otočné ovladače a vsadil na digitální řešení. Výdechy ventilace se již netáhnou po celé délce palubní desky a končí před spolujezdcem. Tento krok dal více místa ozdobným lištám, které můžete mít třeba v dřevěném či hliníkovém provedení.

O motorové paletě jsme měli jasno ještě před premiérou. Nabídku zážehových variant otevírá patnáctistovka TSI o výkonu 110 kW (150 koní) a pro zájemce o větší dynamiku tu bude dvoulitr ve dvou výkonových variantách - 140 kW a 206 kW. Slabší verze dvoulitru bude k mání i s převodovkou DSG a silnější bude spárována s pohonem všech kol 4Motion. Arteony s těmito motory se začnou vyrábět ještě v letošním roce.

Vznětové motory zastupuje jednotka 2.0 TDI Evo. Verze s výkonem 110 kW (150 koní) bude k dispozici s manuálem i s DSG. Silnější verze o výkonu 147 kW (200 koní) bude standardně s automatem a volitelně i s pohonem všech kol. Motor 2.0 BiTDI o výkonu 176 kW z nabídky zmizel, stejně jako tomu bylo v nabídce značky Škoda.

Dvě nové tváře

Vedle těchto standardních motorizací nabídne arteon nově i dvě zcela odlišné tváře. Tou první je plug-in hybridní motorizace eHybrid známá z Passatu GTE, která bude spočívat ve spolupráci čtrnáctistovky TSI a elektromotoru o výkonu 85 kW. Kombinovaný výkon soustavy činí 160 kW (218 koní). Elektromotor podporuje spalovací motor do rychlosti 140 km/h.

Akumulátor o kapacitě 13 kWh je umístěný mezi přední a zadní nápravou a arteon s ním může cestovat až 54 kilometrů čistě na elektřinu. Motor je vybaven šestistupňovou automatickou převodovkou, která byla vyvinuta speciálně pro hybridní verze, a pohání pouze přední nápravu. Arteon eHybrid se začne vyrábět na začátku příštího roku.

Pro zájemce o opravdu zajímavou dynamiku je tu zbrusu nová verze R. Ta odhazuje veškeré zábrany a naplno využívá designový potenciál vozu. Její největší předností je dvoulitrový motor EA888 v nejaktuálnější verzi s výkonem 235 kW (320 koní) a s 420 N.m točivého momentu. Spárovaný je s automatickou převodovkou DSG. Pohon všech kol bude standardem.

Arteon R bude vybaven novým systém vektorování točivého momentu (R Torque Vectoring). Ten rozhazuje výkon nejen mezi nápravy, ale i mezi zadní kola. V závislosti na situaci tak dokáže systém teoreticky poslat až 100 % výkonu jen na jedno zadní kolo. Arteon R je vybavený i sportovním podvozkem, který jej sníží o dva centimetry.

Arteon R má vedle více zamračeného vzhledu i vlastní 20palcová kola, pod nimiž jsou modré brzdové třmeny. Designově jej odlišují i černé doplňky exteriéru a dvě zdvojené koncovky výfuku. Připraven je pro něj i speciální modrý lak Lapiz Blue. Stejně jako všechny verze, bude i R dostupná pro obě karosářské varianty.

Nabídku nového arteonu otevře výbava jednoduše nazvaná „Arteon“, která bude na 17palcových kolech a vybavena například adaptivním tempomatem s asistentem pro kolony. Nabídka výbav se poté rozděluje ještě na luxusní Elegance a sportovně vyhlížející R Line.

Možnosti výbavy pro novinku budou opravdu rozmanité. Vedle výše zmíněných prvků nabídne i bezdrátové nabíjení mobilního telefonu, bezdrátové připojení Apple CarPlay, rozšířenou konektivitu We Connect a We Connect Plus nebo sadu asistenčních systémů IQ.Drive. Kompletní technická data nového Volkswagenu Arteon a přesný datum vstupu modelu na trh prozatím neznáme.