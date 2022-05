Vůbec to ale není špatně. Kufr je obrovský, pravidelný a dá se říct, že využijete každý litr. Jeli jsme do Rakouska ve třech lidech fotit a natáčet a zavazadelník pojal techniku naprosto bez problému. Týdenní dovolenou ve čtyřech v něm tedy podle mého v klidu zvládnete. Po této stránce tak Arteon SB neztrácí nic oproti Škodě Superb Combi nebo VW Passatu Variant. Z interiéru tedy máme shrnuto to nejdůležitější, tak pojďme na ty jízdní rozdíly.

Facelift přinesl Volkswagenu Arteon i karosářskou variantu Shooting Brake, což je vlastně kombi varianta klasických grand tourerů. Jde ale opět pouze o stylovku, kapacita zavazadelníku se totiž zvedla o pouhé dva litry, konkrétně z 563 a 565 litrů. Po sklopení zadních sedadel to pak dělá 1632 litrů. To už je oproti klasické verzi s 1557 litry sice větší rozdíl, ale pořád žádná hitparáda.

Ovládání palubních funkcí? No tak tady už je to horší. Digitální ovládání klimatizace není tak dobré jako předchozí provedení s tlačítky, ale tak nějak jsme ho už vzali na milost. Mnohem horší je to totiž s dotykovými tlačítky na volantu. Ovládat tlačítka poslepu není tak přesné, špatně se vám budou jednotlivé funkce nahmatávat a klidně se stane, že vám prst prostě někam sklouzne. Haptická odezva také moc nepomáhá.

Jel jsem s Arteonem do Salzburgu, což je nějakých pět hodin jízdy. Na zastávce k protažení ani nebylo nutné vylézat z auta a v cílové destinaci jsem vystoupil odpočatý. Chválím dobrou podporu stehen, dlouhé sedáky, vedení opěradla i správně předsazenou opěrku hlavy. Vadu vidím jedinou, a tou je, že vyšší postavy už asi budou škrtat hlavou o strop. Já občas jen cítil dotek vlasů o stropnici. Klidně bych ho tak usadil níž, ale to by přes tu masu elektroniky asi stejně moc nešlo. Příplatek tak doporučuji všem, kdo plánuje v autě překonávat delší trasy. Na poposkakování po okresních silnicích je však příplatek asi zbytečný.

Dostal jsem do ruky klíče od praktičtější karosářské varianty Shooting Brake s motorem 2.0 TDI o výkonu 147 kW, který je spojený se sedmistupňovým automatem a pohání všechna čtyři kola. Stejný setup měla i Škoda Superb Combi, se kterou jsem v loňském roce najezdil téměř 4000 kilometrů. Volkswagen Arteon mi tak velkou porci kilometrů společnost sice nedělal, ale na jasný závěr to bohatě stačilo.

Držte ho v krouťáku

Motor 2.0 TDI Evo s označením EA 288 jsem měl ve vyšší výkonové variantě, tedy se 147 kW, místo levnější varianty se 110 kW. Motor má v aktuálním provedení hliníkový blok, nově navrženou hlavu válců nebo elektricky ovládané lopatky turbodmychadla. Odhlučnění je o fous lepší než u Superbu. Motor si klidně vrká a i když ve vysokých otáčkách hlučnější trochu už je, pořád to není nic, co by vás vyloženě vytrhlo z komfortní zóny.

Jako většina naftových motorů toho ve vysokých otáčkách už moc nenabídne a je tak dobré ho držet takzvaně na krouťáku. V případě, že řadíte pádly pod volantem, což jsou tady spíš taková plastová kočičí ouška, ho tedy držte v pásmu dvou až čtyř tisíc. Neztratí se ale ani v automatickém režimu převodovky, sílu má a umí se hezky probrat z volnoběhu. Předjíždění není problém a 160 km/h na německé dálnici je pro auto nenucené.

Fajn je také spotřeba. Zatímco svižnou jízdu z Prahy do Salzburgu jsme dali za průměrných 7,3 l/100 km, zpáteční byla mnohem příznivější. Celkem 420 kilometrů jsme dali za pět hodin a spotřeba činila 6,2 l/100 km, což je na téměř plně obsazené velké auto s bagáží a jízdou na hranici rychlostních předpisů přijatelné. Nádrž na 66 litrů tak bez větších problémů vydrží i na 1000 kilometrů.

Zase to DSG

Souhra dvouspojkové automatické převodovky DSG a motoru 2.0 TDI Evo by mohla být lepší. Převodovka sice řadí logicky a neposílá motor do nesmyslných otáček, ale hodně se loudá. Když jedete za pomalým autem a chcete ho předjet, tak po sešlápnutí čekáte, než si to software přebere. Ano, samozřejmě si můžete pomoci kickdownem, tedy sešlápnutím plynového pedálu až na zem, nebo pohladit levé kočičí ouško k podřazení, což obojí trochu pomůže, ale u mnoha jiných aut stačí prostě sešlápnout plynový pedál do poloviny a předjíždí se.

Navíc, když jste na plynový pedál moc zbrklý, tak s vámi auto cukne, a to nemusíte být ani ve sportovním režimu. Zdaleka nejhorší je to ale v kombinaci se systémem start/stop. Když stojíte na křižovatce a sešlápnete plynový pedál, čekáte třeba dvě sekundy. Ty mohou být během připojování z vedlejší silnice na frekventovanou hlavní docela zásadní. Ano, dá se s tím naučit pracovat a pomůžete si, když budete na plyn hodně jemný. Jenže by to nebylo nutné, kdyby to bylo udělané lépe.

Kdo to tady klepe

Volkswagen Arteon R-Line doplněný o elektronickou uzávěrku diferenciálu XDS a adaptivní podvozek DCC (vždy s 20palcovými koly) je na dálnici velmi příjemným autem. Ani nebudete myslet na to, že vás podvozek nijak ruší. Úplně s autem splynete, což už se ale nedá říct o svistu kolem bezrámových oken, kterému se už ve vysokých rychlostech bohužel neubráníte. Úplně jako v nějakém prémiovém autě si tedy připadat nebudete, ale není to nic hrozného.

Na nerovnostech už to bylo s podvozkem trochu horší, třeba menší nerovnosti máte přiznané všechny. Auto máloco zcela odfiltruje a když náhodou trefíte velkou nerovnost, dostanete nepříjemnou ránu do kabiny. Za tohle ale spíš viním 20palcová kola obalená do nízkoprofilových pneumatik Pirelli P Zero 245/35 R20, ještě k tomu nafoukané na 2,9 baru. Takhle jsou kola na autě sice moc hezká, ale jako majitel bych upřednostnil spíš funkčnost.

Na Škodě Superb, se kterou jsem v loňském roce absolvoval tu obrovskou italskou štreku, byly osmnáctky s pneumatikami Goodyear Eagle F1 235/45 R18. Nevypadaly tak dobře, ale nabídly právě tu funkčnost a pohodlí, kterou od auta na dlouhé vzdálenosti očekáváte. Toto je ale obecný problém aut, která mají sportovní jen výbavu, ale nejsou vyloženě ostrá.

Cena

Škoda Superb Combi ve výbavě Sportline vyjde s tímto motorem, převodovkou a pohonem všech kol na 1.182.900 Kč. Volkswagen Passat Variant je ve stejném setupu za 1.349.900 Kč no a konečně Volkswagen Arteon R-Line v této konfiguraci stojí 1.371.900 Kč. Je tak moc fajn, že Arteon stojí takřka stejně jako Passat. S pár příplatky se ale cena vozu samozřejmě vyšplhá nad milion a půl.