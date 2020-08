Volba znalců je teď lákavější. Ssangyong Rexton dostává kopu výbavy zdarma

Český Ssangyong dnes spouští limitovanou akční nabídku na model Rexton. Zájemci o velké SUV se tak ve verzi Premium mohou těšit na velkou porci výbavy zdarma. Samotná výbava Premium nabízí již ve standardu dvouzónovou automatickou klimatizaci, 18palcová kola, bezpečnostní asistenty, tempomat, infotainment s úhlopříčkou 9,2“ či 220V zásuvku v loketní opěrce.

Ssangyong nyní k této výbavě dává zdarma paket Comfort v hodnotě 68.900 Kč zdarma, který mimo jiné zahrnuje kamery okolo celého auta, hlídání slepého úhlu, elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru, paměť pro elektrické nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek či asistenta pro změnu jízdního pruhu.

To vše vám dá Ssangyong v rámci výbavy Premium+ za 1.049.900 Kč. Pokud se budete chtít ještě více rozmazlovat, můžete si připlatit třeba 13.900 Kč za střešní okno či 29.900 Kč za boční nástupní prahy. Za 15.900 Kč pak lze zvolit i sedmimístnou konfiguraci interiéru.

Ssangyong Rexton má vznětový motor o objemu 2,2 litru s výkonem 181 koní, který je spárovaný s automatickou převodovkou a pohání všechna čtyři kola. Velké SUV za sebou utáhne až tři tuny. Na vůz dostanete záruku na pět let nebo 150.000 kilometrů. Tato akční nabídka se vztahuje na skladové vozy MY 2020 a platí do vyprodání zásob.

V galerii najdete Ssangyong Rexton G4 2.2 e-XDi Premium z našeho testu.