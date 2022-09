Volali jste po novodobém DeLoreanu na fosilní palivo? Zřejmě vás vyslyšeli!

DeLorean se nijak netají myšlenkou přinést na trh vedle elektromobilu také model se spalovacím motorem. Experimentoval s ním už v devadesátých letech.

Velkou novinkou letošního roku je návrat značky DeLorean na automobilovou scénu. I když s původní DMC-12 mají plánované modely pramálo společného, automobilka si dala hodně záležet na tom, aby mezeru v časové ose vyplnila, a tak své vozy spojila s minulostí. Kreativní tým dokonce vytvořil alternativní historii DeLoreanu sahající až k nerezové klasice.

Tím vytvořil skvělý oslí můstek pro prezentaci modelového portfolia. Jako první přijde na řadu Alpha5 s dojezdem 483 km. Ozývá se však volání, že místo elektromotoru by mu mnohem více slušela V8. Stačil by i šestiválec jako původnímu DMC-12, jen by pochopitelně mohl mít víc než 130 koní.

Dostáváme se tak ke konceptu Alpha 2 z devadesátých let. Ten vzbudil takový zájem, že automobilka začala přemýšlet o malosériové výrobě. Fiktivní koncept spolu s alternativní historií byl představen na konci července a pod kapotou měl vidlicový osmiválec neznámého výkonu. Pochopitelně…

Alpha2 vznikla jako novodobé pojetí DMC-12, jehož karoserii navrhlo studio Italdesign. Jde o targu s odnímatelnými panely střechy ztělesňující vrchol devadesátých let. Zatímco Alpha2 je prozatím fikcí, Alpha5 je již reálným strojem, který vznikne v 88 exemplářích. Výroba odstartuje v roce 2024.