Vlajková loď Škoda Superb slaví 90 let. Dobové propagační materiály ji vynášely do nebes

Zatímco ve dvacátých letech a až do poloviny třicátých let minulého století používala Škoda číselná označení svých modelů, od poloviny třicátých let přechází na úderná jména.

Jedním z prvních byl poněkud málo inspirativní Standard u Škody typu 420 z roku 1933, následoval již zajímavější Popular z roku 1934 společně s Rapidem. A právě v tomto roce se v deníkovém záznamu tehdejšího manažera značky Karla Hrdličky objevuje označení Superb, které měl dostat nový vrcholný model. Auto šlo do sériové výroby v Mladé Boleslavi v březnu roku 1935 a na svou dobu bylo skutečně moderní.

Stálo na páteřovém podvozkovém rámu a disponovalo nezávislým zavěšením kol, v označení první verze bylo ještě stále číselné značení 640. Tato raná varianta měla pod kapotou kapalinou chlazený řadový šestiválec o objemu 2492 cm3 s rozvodem SV o výkonu 40 kW, řadilo se čtyřstupňovou převodovkou se synchronizací na trojce a čtyřce, palubní elektroinstalace od firem Scintilla nebo Bosch běžela na 12 voltech místo tehdy obvyklejších šesti. Brzdy byly na všech kolech bubnové, ale vůbec poprvé u značky Škoda hydraulické.

Dobové propagační materiály tvrdily, že vůz je „Pohodlný a bezpečný jako vlastní domov, rychlejší, než aby bylo možno jeho rychlosti využíti (maximální rychlost byla 110 km/h), neúnavný v kopcích, lehce ovladatelný a šetrný ve spotřebě pohonných látek“. Dovedete si představit, že by takhle o nové škodovce hovořily současné prožury a tiskové zprávy?

V roce 1936 nastupují nové verze Superbu typu 902 a 913 (čísla již v názvu oficiálně neměl) s motory o objemu 2,7 a 2,9 litru, v roce 1938 se pak objevuje provedení Superb OHV s ventily nad válci. Roku 1939 pak debutuje nejzajímavější verze Superb 4000 s čtyřlitrovým osmiválcem o výkonu 71 kW a maximální rychlostí 135 km/h – té mělo údajně vzniknout pouhých deset kusů. Od roku 1941 do roku 1943 pak byla vyráběna šestiválcová verze Superb 3000 s motorem o objemu 3,1 litru o výkonu 62 kW.

Po skončení druhé světové války se pak do výroby vrací model Superb OHV 3,1litrovým šestiválcem, vznikal až do roku 1949. Návrat slavného jména přišel v roce 2001.