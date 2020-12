Víte, jak přepravit vánoční stromek autem? Špatné uchycení může být nebezpečné

Obecně platí, že každý účastník silničního provozu je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní. A platí to i pro řidiče při přepravě nákladu. Například vánočního stromku či lyží. Experti z platformy Vize 0, zaměřující se na bezpečnost v siličným provozu, tak nyní přináší rady i pro tyto situace.

Jak tedy stromek bezpečně a šetrně přepravit? Velká část motoristů ho přepravuje na střeše svého vozidla. Podmínkou je vybavení vozu střešním nosičem. Co však udělat, aby se ze stromku nestala smrtící střela? Test německého ADAC prokázal, že gumová lana či provazy nepostačí. Při nárazu v rychlosti 50 km/h převážený stromek přeletěl přes přední kapotu. To by při jeho hmotnosti v řádu i desítek kilogramů bylo pro ostatní smrtelně nebezpečné.

„Naopak jako bezpečné se prokázalo jeho zafixování upínacími popruhy. Podmínkou ale je jeho skutečně řádné upevnění. Tomu je nutné věnovat dostatek času a pečlivosti. Ideální je stromek zabalit do deky, aby se s ním dalo snadněji manipulovat a jehličí či větvičky nepoškodily lak. Stromek se ukládá zásadně kmenem dopředu,“ říká Roman Budský z Platformy Vize 0.

Pokud ale není k dispozici střešní nosič, bude třeba stromek přepravit uvnitř vozidla. Ideálně v zavazadlovém prostoru. Po sklopení zadních opěradel se vyplatí položit na vzniklou plochu deku nebo nějakou vhodnou plachtu. Zadrží totiž odpadávající jehličí i odkapávající smůlu.

Stromek je pak třeba zapřít kmenem o opěradlo předního sedadla spolujezdce (ideálně neobsazené) a zajistit například bezpečnostním pásem. Pokud délka stromku nepřesahuje vnitřní šířku interiéru vozu, lze ho položený na vhodné podložce přepravit i na zadních sedadlech. I v tomto případě je třeba dbát na jeho řádné upevnění.

V extrémním případě je nutno pamatovat na to, že pokud by stromek přečníval vozidlo vpředu či vzadu o více než 1 metr, je nutné přečnívající část označit červeným praporkem o rozměrech nejméně 30x30 cm. Za snížené viditelnosti pak vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou odrazkou, vzadu červeným světlem a červenou odrazkou. Odrazky nesmějí být trojúhelníkového tvaru a musí být nejvýše 1,5 metru nad vozovkou.

Nebezpečí ovšem hrozí i během přepravy lyží. Pokud je nevezeme uvnitř vozidla, musí být vždy řádně upevněné, nejlépe řemínky nebo pásky, a to ke konstrukci vozidla. Řada automobilů bývá vybavena odpovídajícími úchyty. Pokud se rozhodneme přepravovat lyže či snowboard na střeše automobilu, pak nejlépe ve střešním boxu. Pokud ho nemáme k dispozici, pak na střešním nosiči – samozřejmě pečlivě upevněné.

„Za nedbalou přepravu lyží hrozí finanční postih. V České republice to je až 2000 korun, v zahraničí (například Francii či Rakousku) až několik set eur,“ uzavírá Roman Budský.