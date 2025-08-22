Virtuální řazení už nabízí i Hyundai Ioniq 9. V rodinném SUV startuje digitální vylepšování

Ioniq 9 je prvním modelem, který se Hyundai rozhodl bezdrátově obohatit dodatečnými funkcemi. Tento přístup k modernizaci techniky značka postupně rozšíří na další vozy.
Rozšiřování funkcí nových vozů pomocí bezdrátových OTA (Over-the-Air) aktualizací či dodatečnými aplikacemi je u automobilek stále častější. Tímto způsobem se nyní rozhodl Hyundai obohatit o nové funkce také své největší elektrické SUV Ioniq 9. Model je možné zpestřit z hlediska stylu a atmosféry skrze motivy pro displeje nebo dynamickým osvětlením exteriéru, a také doplnit o funkci virtuálního řazení.
Tři digitální funkce si mohou majitelé Ioniqu 9 aktivovat prostřednictvím on-line obchodu automobilky Bluelink Store v aplikaci Bluelink App. Čistě „kosmetickým“ vylepšením mohou být bezplatné motivy grafického zobrazení pro displeje přístrojového štítu a infotainmentu. Hyundai uvádí motiv Nature, inspirovaný přírodou, a nostalgický motiv na počest modelu Pony z roku 1974 (vůz navrhl legendární designér Giorgetto Giugiaro a stal se prvním velkosériově vyráběným modelem korejské značky).
V obdobném stylu značka rozšiřuje o další čtyři dostupné motivy taky dynamické uvítací osvětlení, které zobrazuje různé animace předních a zadních světlometů při odemknutí/zamknutí vozu. A nakonec je pro SUV k mání funkce VGS (Virtual Gear Shift), kterou už známe například z ostrého elektromobilu Ioniq 5 N. Také v rodinném SUV se tedy může řidič přiblížit k pocitu řízení spalovacího auta, a to díky imitaci zvukového projevu motoru a řazení převodových stupňů. Tato funkce je každopádně dostupná výhradně majitelům Ioniqu 9 ve výkonnější verzi Performance.
Hyundai dodává, že nové funkce jsou jen začátkem portfolia, které se bude rozrůstat. Ioniq 9 je zároveň prvním modelem značky, který tímto „digitálním vylepšováním“ disponuje. Podpora se ale přirozeně rozšíří i na další modely. Výše zmíněné funkce již byly pro Ioniq 9 uvedeny na celkem 14 evropských trzích včetně České republiky, další regiony budou následovat.
Zdroj: Hyundai | Zdroj videa: Hyundai