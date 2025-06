Vin Diesel s ním po Praze naháněl rakety. Filmový vůz z americké bondovky je k mání

Vin Diesel je známým milovníkem amerických muscle cars – jak na plátně, tak v soukromí. Jeho sbírka zahrnuje řadu na zakázku upravených kousků, včetně Dodge Chargera, Dodge Daytony, Chevroletu Corvette Stingray Grand Sport a mnoha dalších. Právě Charger se díky sérii Rychle a zběsile stal jeho poznávacím znamením, ale fanoušci nezapomínají ani na Pontiac GTO, který se s Dieselem objevil ve filmu xXx z roku 2002.

Vin Diesel si tehdy střihl roli Xandera Cage, nadšence do adrenalinových kousků a rebela, který navzdory výtržnostem dokázal vždy uniknout policii. To se ale změnilo ve chvíli, kdy se o něj začal zajímat agent Augustus Gibbons v podání Samuela L. Jacksona. Mise byla jasná: proniknout do východoevropské teroristické skupiny Anarchy 99 a zabránit globálnímu útoku biologickou zbraní. Jinými slovy, americká „bondovka“ bez uhlazenosti a s pořádnou porcí explozí.

Pro české diváky měl film zvláštní kouzlo, protože velká část akčních scén se natáčela v Praze a samotné finále se odehrává na Vltavě. Mimochodem, během natáčení scény s padákem se Vin Diesel vážně zranil, když nezvládl přistání. Ironií je, jak byla Česká republika ve filmu prezentována - zaostalý východ plný traktorů s bramborami a Wartburgy, přestože se natáčelo v novém miléniu.

Na tomhle pozadí působil Pontiac GTO, který Xander dostal pro závěrečný souboj, jako zjevení z jiného světa. Auto bylo samozřejmě pořádně upravené, protože agentura ho vybavila raketometem a celou řadou dalších vychytávek. Podle manuálu, který se ve filmu krátce objeví, toho GTO skrývalo víc než jen pár triků.

A právě tenhle konkrétní Pontiac GTO s pevnou odnímatelnou střechou je nyní na prodej u Motor Car Classics za cenu v přepočtu okolo 950.000 Kč. Vůz je ve velmi zachovalém stavu a nese autentické detaily, včetně loga filmu na boku a výfuků vedených podél prahů. Uvnitř dominuje černý vinylový interiér s masivní konzolí integrovanou do palubní desky. Při bližším pohledu je sice vidět poněkud hrubé dílenské zpracování, ale u filmových aut se zkrátka hrálo hlavně na efekt.

Přístrojový štít je posetý obrazovkami a přepínači všeho druhu – přesně tak, jak byste čekali od auta akčního hrdiny. Když ho ve svém pořadu testoval Jay Leno, ukázal majitel několik stále funkčních vychytávek. Jinak jde o normálně pojízdný vůz, pod jehož kapotou se nachází poctivý americký osmiválec o objemu 6,5 litru s výkonem 249 kW. Takže i bez nutnosti vlastnit zbrojní průkaz má co říct.

