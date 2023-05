Viděli jsme novinky od Hondy! Nové CR-V i do zásuvky, crossover ZR-V, ale i rodinný elektromobil e:Ny1

Honda se pilně připravuje na elektrickou budoucnost automobilismu. Důkazem jsou hned tři zcela nové modely, které mají minimálně dva základní společné znaky. Víte, které to jsou?

Je to zajímavé, ale zatímco u evropských i korejských výrobců automobilů je slovo elektrifikace slyšet stále častěji, ty japonské se navenek chovají poněkud zdrženlivě. Nejde ani tak o hybridy. Tady je situace očekávaná, jako spíše o čistě elektrická auta. Pokud zůstaneme u Hondy, tak ta zatím v Evropě nabízí velmi okrajový model Honda e. Jenže podobně jsou na tom i jiné značky.

Třeba Mazda bojuje pro změnu s MX-30, Toyota nabízí crossover bZ4X, který se prodává také coby Subaru Solterra, no a třeba takové Suzuki elektromobil nemá v nabídce žádný. Když to srovnáte kupříkladu se skupinou VW nebo Stellantis, je rozdíl v nabídce skoro do očí bijící. Japonci tak stále věří spíše hybridům či plug-in hybridům a jako bonus přidávají v případě Hondy a Toyoty auta na vodík s palivovými články.

A zatímco Toyota svůj Mirai v Evropě a ve světě nabízí stejně jako Hyundai obdobně motorizované Nexo, je Honda s nabídkou FCX Clarity pozadu. Na náš dotaz proč se auto neprodává nám bylo odpovězeno, že dle názoru lidí v Hondě není trh na tahle auta ještě tak úplně připravený. Prostě to zákazníci Hondy nechtějí.

Honda však nespí, takže do roku 2030 plánuje uvést na trh třicet nových modelů, což si vyžádá investice ve výši 64 miliard dolarů. Na nových autech spolupracuje také s GM, LG a Sony. A do roku 2050 chce být Honda uhlíkově neutrální, navíc si klade za cíl nabízet auta, v nichž se žádný člověk při nehodě vážně ani nezraní. Nyní ale pojďme k čerstvým novinkám. Tou největší je v pořadí už šestá generace modelu CR-V.

Honda CR-V: Poprvé i do zásuvky (v Evropě)

Honda CR-V patří k zakladatelům třídy SUV, kdy přímo v názvu je zakódován účel auta „pro trávení volného času“. Nové vydání využívá ze civicu již známý hybridní pohon e:HEV, novinkou v Evropě bude ale plug-in hybridní pohon e:PHEV. „Zcela nový model CR-V vychází ze všeho, čím se ikonický model vyznačuje – progresivní design, prémiová kabina, špičková úroveň bezpečnosti, praktičnosti a pohodlí a efektivní a citlivý výkon,“ říká Tom Gardner, výkonný viceprezident společnosti Honda Motor Europe Ltd..

Na živo vypadá nové CR-V trochu výrazněji než předchůdce. Zejména přídí auto trochu připomíná Mazdu CX-60. Není to poprvé, kdy se design modelů obou japonských značek přiblížil. Vzpomeňte na Hondu Accord a Mazdu 6. Každopádně nové CR-V vypadá fešně. V kabině se také inovovalo. Tady nás zaujal poměrně široký středový tunel s voličem samočinné převodovky ve formě tlačítek. Vícestupňová převodovka se zde ovšem nepoužívá, pohon si vystačí s reduktorem.

Základní tvary palubní desky připomínají nový Civic a to zejména výdechy ventilační soustavy. Chválíme, že i tak moderní auto má stále samostatný panel ovládání dvouzónové samočinné klimatizace s mechanickými tlačítky.

Rozměry a i další technické údaje zatím výrobce tají. Víme jen, že novinka má o 40 mm delší rozvor než předchůdce (2701 mm) z čehož těží zejména cestující vzadu. Ti tak mají o 16 mm více prostoru pro nohy. Prostor ve svislém směru zase chytře vylepšuje řešení zadní lavice, u níž lze měnit sklon opěradla v osmi úrovních v rozsahu 10,5 stupně. Zavazadelník nyní pojme o 90 litrů více a celkem 600 litrů.

Základem obou pohonů je čtyřválec 2,0 litru s Atkinsonovým cyklem a přímým vstřikováním benzinu. Doplňují jej dva elektromotory. U e:PHEV Honda uvádí elektrický dojezd na jedno nabití skvělých 81 km a pokud je teplota akumulátoru 25 stupňů Celsia, lze jej nabít z úplného vybití do plna za 2,5 hodiny. Hybrid, tedy e:HEV, má trakční akumulátor pod podlahou zavazadelníku, kdežto e:PHEV jej má přirozeně mnohem větší a hlavně uložený v podlaze uprostřed vozidla.

Více toho výrobce o novém CR-V zatím neprozradil, další informace si schovává na dynamickou prezentaci. Dokonce ani na otázku jak to bude s pohonem všech kol, který k CR-V vždy patřil, jsme odpověď nedostali… Jinak český dovozce počítá zpočátku jen s verzí e:HEV. Plug-in hybrid by měl na náš trh dorazit až přibližně za rok.

Honda ZR-V: Nové jméno, nové auto, nové všechno

A zatímco nové CR-V navazuje na své úspěšné předchůdce a může se pochlubit působením na trhu už od poloviny 90. let, druhá novinka model ZR-V nemá návaznost na žádné předchozí auto. Je to tudíž zcela nová modelová řada. Dle Hondy má vyplnit mezeru mezi SUV HR-V a již zmíněným CR-V.

Ideově vzato jde v podstatě o SUV odvozené od nové v pořadí už 11. generace civicu. Kompaktní SUV na bází modelů segmentu C jsou u jiných automobilek již léta běžné, Honda kupodivu s tímhle trochu otálela. Že ZR-V vychází ze civicu poznáte asi nejsnáze v kabině. Model má být dle slov Hondy určený pro mladé zákazníky, kteří požadují dobrou image a také styl, výkon a v neposlední řadě zábavu za volantem.

Tu by měl zajistit jak pohon, kterým je výhradně hybridní jednotka e:HEV s dvoulitrovým čtyřválcem, tak zejména podvozek. Vzadu je uplatněna čtyřprvková náprava koncepčně shodná s tou v současném civicu. Kabina nabízí velký vnitřní prostor a také velmi dobré pohodlí. Kombinace materiálů s na dotyk příjemnou povrchovou úpravou a stylovým osvětlením vytváří působivou atmosféru.

„Zcela nový model Honda ZR-V jsme navrhli a zkonstruovali tak, aby vyhovoval rušnému, aktivnímu životnímu stylu. Sebevědomě doplňuje naší řadu vozů SUV,“ řekl Yutaka Kato, hlavní konstruktér modelu ZR-V. „Kombinuje každodenní funkčnost, výjimečnou úroveň pohodlí a přitažlivý design se sportovní dynamikou a naší výjimečnou hybridní hnací jednotkou e:HEV. Je to výsledek dokonalé evoluce naší evropské modelové řady.“

Již příští měsíc jsou naplánovány jízdní dojmy s ZR-V ve Španělsku, kam jsme také zváni, takže po nich vám o novince prozradíme více. Nyní jen dodáme, že na trhu by se mělo auto objevit na podzim 2023.

Honda e:Ny1: Rodinný elektromobil

Třetí novinku jsme si nechali na závěr zcela záměrně. Pod trochu tajemně znějícím označením e:Ny1 se ukrývá nový elektrický vůz, na evropském trhu teprve druhý Hondy po stylovém modelu e. Na první pohled novinka svými tvary připomíná současné HR-V, což byl prý záměr tvůrců. Sice bychom mohli říci, že jde o elektrickou verzi „háervéčka“ ovšem tak jednoduché to není. Pokud má být elektromobil opravdu dobrý, musejí jeho tvůrci jeho techniku elektrice přizpůsobit.

A zatímco Honda e má hnací jednotku uloženou napříč před poháněnou zadní víceprvkovou nápravou, tedy koncepci nejsportovnějších aut, šlo se u e:Ny1 jinou cestou. Cílem tvůrců bylo zajistit hlavně velmi dobrou užitnou hodnotu. A tedy uvést na trh auto, které zaujme spíše rodinně orientované zákazníky.

Elektrická novinka je postavena na nově vyvinuté architektuře e: N Architecture F pro bateriová vozidla se zvýšenou torzní tuhostí skeletu. 47 procent jeho hmotnosti představují vysokopevnostní ocelové plechy. Hnací jednotka čítající elektromotor s reduktorem je v tomhle případě uložena vpředu napříč a tedy pohání přední kola. Zavěšení zadních kol si proto vystačí s torzně poddajnou příčkou. Motor se chlubí výkonem 150 kW a maximem točivého mentu 310 N.m.

Honda e úžasně jezdí a je opravdu mimořádně kvalitně vyrobená. Jenže její dojezd na jedno nabití je v praxi ani ne 200 km, takže pokud se za volantem trochu rozvášníte, záhy vás přepadne lehká frustrace z toho, že musíte myslet na to, kde auto dobijete. Nové e:Ny1 je v otázce dojezdu mnohem lepší. Dle metodiky WLTP ujede na jedno nabití 412 km. To odpovídá akumulátoru o kapacitě 68,8 kWh.

Možná jste čekali delší dojezd. Když jsme argumentovali tím, že některá EV auta dnes nabízejí 600 km i více, velmi hbitě nám odpověděl Katsuhisa Okuda, prezident Honda Motor Europe Ltd: „Udělat elektromobil s ještě delším dojezdem než jaký má naše nové e:Ny1 není zase tak obtížné. Stačí použít větší baterii, přesněji o větší kapacitě. Jenže velká baterka je přirozeně těžší, což se příliš nestřetává s naší filozofií nabízet řidičsky záživná auta. Je rovněž dražší a při stejném nabíjecím výkonu a proudu ji budete déle nabíjet. Při navrhování naší novinky jsme vycházeli z požadavků našich zákazníků, a ti považují dojezd přes 400 km za zcela dostačující.“

Pokud při nabíjení využijete stejnosměrný proud s nabíjecím výkonem 78 kW, lze baterii nabít z 10 procent SoC (State of Charge) na 80 procent za 45 minut. Jinak řečeno, k tomu aby auto ujelo 100 km jej stačí nabíjet pouhých 11 minut. Pokud využijete standardní pomalé nabíjení střídavým proudem, pak nabíječka s výkonem 11 kW baterii nabije do plna za šest hodin. Nabíjecí konektor typu Mennekes typ 2 je situován za sklopnou přední maskou. Kdy se Honda e:Ny1 dostane na český trh? To zatím rozhodnuto není. Nechme se tedy překvapit.