Většina řidičů občas nemůže najít své auto. Aplikace pro lokaci vozu jsou stále žádanější

Kia si nechala vypracovat studii mapující využití chytrých telefonů ve spojení s dnešními vozy. Aplikace pro vzdálený přístup k funkcím vozů jsou už dnes standardem, a jak to vypadá, možnosti ovládání vozu, sledování jeho stavu nebo přímá lokace zaparkovaného auta patří u zákazníků mezi stále žádanější prvky výbavy.

V kontextu hledání vozu na velkém přeplněném parkovišti nebo v cizím městě tak v průzkumu uvedlo celkem 80 % z tisícovky dotázaných řidičů, že minimálně jednou hledali své auto. Hledání jim přitom trvalo ve většině případů pět až deset minut. V reakci na tuto nepříjemnost 60 % řidičů dodalo, že by rádo využilo aplikaci k nalezení svého vozu, 8 % to tak už dělá.

Zapomenutí místa, kde bylo auto zaparkováno, přitom nepředstavuje jev, který by se s přibývajícím věkem zvyšoval. Právě naopak, 89 % z řidičů, kteří se museli rozhlížet po okolí a vůz hledat, patřilo do věkové skupiny 18 až 39 let. Na podrobnější data se můžete podívat v grafice výše.

Vedle používání lokalizačních aplikací se v průzkumu zkoumal i obecný stav propojení chytrého telefonu a infotainmentu auta. Třetina dotázaných (33 %) již v autě rozhraní pro chytrý telefon používá, ve věkové skupině 18 až 39 let to je každý druhý řidič (49 %). Na druhé straně ale téměř polovina všech dotázaných (48 %) uvedla, že jejich auto toho není technicky schopné, respektive tento prvek výbavy nenabízí.

Vývoj jde nicméně dopředu. S ohledem na prodeje tak Kia uvádí, že v roce 2020 v Německu prodala okolo 95 % nových vozů vybavených dotykovým infotainmentem s rozhraním pro smartphone. Celkem 89 % zákazníků pak sáhlo i po infotainmentu se zabudovanou navigací, ačkoliv stále častější rozhraní Apple CarPlay či Android Auto umožňuje spuštění bezplatných navigačních aplikací, které známe se svých chytrých telefonů.