Veterány vyjedou v únoru opět na led! Událost na zamrzlém jezeře nemá obdoby

Švýcarské údolí Engadin se obléklo do bílé a zanedlouho bude zářit ve světlech novoročních ohňostrojů. To znamená jediné, že již zanedlouho se sem sjedou veterány z celého světa. Majitelé si je zde vystaví a projedou se s nimi po zamrzlém jezeře ve Svatém Mořici.

Již tradiční událost I.C.E. St. Moritz se koná 21. a 22. února. Zasazením se jedná o jeden z nejatraktivnějších eventů roku a mnozí sběratelé to berou jako takový otvírák sezóny. Podle fotek a videí to občas vypadá, že se po vyfrézovaném okruhu v ledu jezdí na maximum, ale povoleno je 30 km/h, přičemž nad tento limit se při této trakci podívá jen hrstka aut.

Zajímavé je to zde především tím, kolik různých aut uvidíte. A to i taková, která uvidíte třeba jen jednou v životě. Řeč je třeba o Ferrari 250 nebo Lancii Stratos Zero. Všechno je samozřejmě velmi stylové a o špatně oblečeného člověka tu jen tak nezavadíte. Taky ale záleží na počasí, třeba loni byl event na poslední chvíli zrušen kvůli vánici, které v tomto údolí znamenají i skutečný blizzard.

Vstupenka na pátek stojí 110 švýcarských franků (2965 Kč), ale to je jen statická prezentace pro limitovaný počet účastníků. Jezdí se až v sobotu, a to stojí lístek 80 franků (2156 Kč). Na celý víkend je pak zvýhodněné vstupné 150 franků (4044 Kč). Ubytování ve Svatém Mořici je velmi drahé, pokud chcete ušetřit, lze sjet na jih do Poschiava nebo přespat v Rakousku, které je hodinu a půl autem.