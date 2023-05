Veteránem z Prahy až do Istanbulu? Již zítra startuje unikátní rallye historických aut

Již zítra ráno z Prahy odstartuje neobvyklý závod historických automobilů, jehož cíl se nachází až v dalekém Istanbulu. Ve startovním poli najdeme i posádku reprezentující sesterský časopis Auto Tip Klassik.

Veteránské rallye nejsou ani v našich končinách nic neobvyklého. Většinou se však jedná o maximálně několikadenní akce, během kterých posádky najezdí řádově stovky kilometrů. Akce Oldtimer Express Praha–Istanbul 2023 už ale podle názvu slibuje mnohem větší dobrodružství. Kolona dvaceti soutěžních vozů se totiž vydá po stopách legendárního železničního spoje, který končí v největším tureckém městě, jež leží na dvou kontinentech (v Evropě a Asii). Jednotlivé etapy s délkou přes 500 kilometrů soutěžící povedou přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a vyvrcholí právě příjezdem do Istanbulu, kam posádky dorazí v sobotu 20. května.

Velkou cestu určenou pro vozy starší třicet let se svým týmem organizuje Josef Zajíček, majitel Autodromu Most a hodinářské manufaktury Robot, který je sám velkým fanouškem a sběratelem historických vozů. „Nápad vydat se klasickým automobilem na jihovýchod Evropy vznikl na základě dlouholeté spolupráce s tureckým obchodním partnerem. Absolvovat podobnou jízdu vnímám jako velkou výzvu nejen pro auto, ale i pro posádku. Bude to hodně intenzivní, a určitě ne pro každého, ale překonat sám sebe, a zvládnout tak velkou cestu, je to, co jinde nezažijete,“ popisuje vlastní motivaci Josef Zajíček, který se na cestu vydá za volantem Tatry 603 z roku 1959.

Start podniku Oldtimer Express je naplánován na středu 17. května. Posádky od budovy Národního technického muzea postupně vyrazí od 7:30 do devíti hodin dopoledne, přičemž k dvacítce soutěžních vozů se přidají také další tři posádky s mladšími exempláři v podobě Rolls-Roycu Corniche V z roku 2000, Jaguaru XKR Convertible (2001) a původního Mini Cooperu z roku 1997.

A na jaká další auta se můžeme těšit? Vedle zmíněné Tatry 603 o vítězství ve čtyřdenním závodě budou bojovat též posádky za volanty například Škodovek 100, 110 R, 1102 Tudor Roadster a Octavia, BMW 3.0 CSi (E9), Alfy Romeo Spider Veloce, BMW Alpiny B12 5.0 Coupé (E31), Saabu 900i, Porsche 911 S, Mercedesu 350 SL či Fordu Mustang Hardtop Coupé s osmiválcem pod kapotou, který bude reprezentovat sesterský měsíčník Auto Tip Klassik, který o cestě z Prahy do Istanbulu budu referovat.

V Istanbulu čeká na posádky bohatý doprovodný program, který vyvrcholí slavnostním vyhlášením a předáním originálních trofejí z českého křišťálu, jejichž výrobu si vzala na starosti známá sklárna Pačinek glass. Návrat do ČR je pak pro posádky naplánován letecky v pondělí 22. května, zatímco pro jejich automobily je zajištěna společná přeprava na kamionech.