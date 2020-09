Radosti Atraktivní design Hbitost ve městě Jedinečný styl Starosti Horší komfort jízdy Zmatené ovládání infotainmentu Vysoká cena 8 /10

Italská značka Vespa pod křídly Piaggia je pojem, který se může rovnat s těmi nejslavnějšími jmény v motoristickém světě. Její celosvětový dosah je stejně velký, jako třeba u prvního Volkswagenu Brouk, Jeepu Willys, Porsche 911 či motocyklů Indian a Harley-Davidson.

Příběh této značky se začal psát již v roce 1944, když inženýři Renzo Spolti a Vittorio Casini navrhli jednoduchý skútr, který položil základy pro celosvětové šílenství. Vespa se stala symbolem probuzení ekonomiky v poválečné Itálii, dále sloužila jako doplněk a ikona britského subkulturního hnutí Mods. V rozvojových zemích pak sloužila jako spolehlivý a dostupný dopravní prostředek.

Její vzhled se do dnešního dne nijak zvlášť nezměnil a platí tak za zajímavé retro. Skončily i její důležité služby. Dnes už Vespu nikdo doopravdy nepotřebuje. Stále se však vyrábí a díky tomu, jaké má za sebou historické pozadí, jak skvěle i po letech vypadá a jaká je po ní poptávka, už vlastně není ani dostupným zbožím.

Ze symbolu probuzení se z ekonomické krize se stal symbol parkování u městských kaváren. Vespa je jednoduše součástí dnešní subkultury měšťanů, kteří chtějí něco zajímavého a stylového. Já dostal na zkoušku Vespu Primavera 125 S, jeden ze šesti modelů v aktuální nabídky značky. Bude ze mě opravdu Vespan, jak jsem si ještě nedávno myslel?

Jednoválcový klídek

Vespa Primavera vtrhla na trh v roce 1968. Aktuálně se nabízí se třemi čtyřtakty o objemech 50, 125 a 150 kubických centimetrů. Na stopadesátku si ale můžu nechat zajít chuť, protože tu už s řidičským průkazem skupiny B řídit nelze. Jednoválec s tříventilovou koncepcí produkuje výkon 7,9 kW (10,7 koní) a 10,4 N.m točivého momentu. Nádrž pojme sedm litrů naturalu a reálně se nad spotřebu 3,0l/100 km nedostanete.

Na plyn reaguje pohotově a překvapil mě hutný a jadrný zvuk. K mému zklamání se ale tento stroj nerad škrábe k hranici sta kilometrů v hodině. Maximální rychlost je technicky 91 km/h. S větrem v zádech, ohnutými zády, dostatečně strmým kopcem a s velkou dávkou odvahy se ale na tachometru ukáže i 104 km/h.

Od Hondy Forza z loňského roku jsem však byl zvyklý na rychlosti okolo 110 km/h a bezproblémovou jízdu i po rychlostních silnicích. Od toho ale Vespa svou konstrukcí, podstatou a designem primárně není. Na cestování po městě její svižný odpich a pružná síla mezi třicítkou a sedmdesátkou bohatě stačí. Pravdou také je, že Honda má výhodu čtyř koní navíc.

Prostě Ital

Stroje vyrobené v Itálii jsou většinou krásné i charismatické, ale vždy se na nich najde něco naprosto pitomého. U Vespy Primavera 125 to byl „infotainment“. Primavera S má ve výbavě barevný TFT displej o velikosti 4,3“. Zobrazuje rychlost, ujeté kilometry, stav paliva v nádrži a lze jej propojit s mobilním telefonem.

Upozorní vás pak když třeba někdo zavolá. Přijmout hovor ale pochopitelně nemůžete. Obrazovka vypadá dobře, ale na celý displej je jen jeden přepínač, v jehož ovládání je naprostý chaos. Můžete s ním listovat doleva, doprava, nebo jej dlouze stisknout. Ale bohužel v tom není téměř žádná logika a bez návodu bych byl zcela ztracený.

Velmi italský je ale i design, který prostě nemá chybu. Vespa má ladné kulaté křivky a skvěle sedí ke tvarům sportovních aut z 50. a 60. let. V rámci modernizace dostala LED světlomet vpředu a zadní LED svítilnu. Signifikantní prolis na přední kapotě, kterému se říká kravata, je nyní více zarovnaný. Pod přístrojovým štítem najdete i skromnou přihrádku, do které se ale vejdou jen základní věcí, které nosíte po kapsách.

Svoboda 2.0

Jednou z několika novinek tohoto skútru jsou dvanáctipalcová kola, která nahradila dřívější jedenáctky. Větší kola potřebovala také větší pláště. Má to hned několik výhod. Vespa Primavera si při běžných situacích drží obdivuhodnou stabilitu. Díky lehkosti konstrukce je pak velmi snadné s ní manipulovat a s hbitostí měnit směr, v čemž se ukázala schopnější než loňská Honda Forza. Velkou zásluhu na tom má i hmotnost 130 kg, což je o 32 kg méně než u Hondy.

V čem pak Vespa zaostávala, byl komfort jízdy. Od ikonického skútru do města jsem očekával trochu víc. Vespa má vpředu klasický hydraulický tlumič s pružinou a vzadu dvojité pérování bez pružin. I tak ale vykazovala jen průměrný komfort jízdy. Kola toho sama o sobě moc neodfiltrují a i sedačka je poměrně tvrdá. Škoda, že na dlažebních kostkách různě poskakuje a nelíbí se jí ani příčné spáry. Vzhledem ke konstrukci je to ale spíš vlastnost. Moderní skútry toho zvládnou pochopitelně víc.

Poměrně jedovatá je přední brzda, která je kotoučová s funkcí ABS (vzadu bubnová). Na stopětadvacítky je výrobci sypou dnes už snad automaticky. Když se s ní naučíte pracovat, stojí skútr takřka na místě. Ve spojení s ladným odpichem z místa to dělá z vespy tryskově pohotový městský povoz.

Cena a Závěr

Vespa Primavera 125 S stojí 125.900 Kč. To je za skútr opravdu dost, vždyť Honda PCX, další z legend této kategorie, stojí v základu 77.900 Kč, a to je Honda jedním z nejlepších výrobců skútrů na světě. Svým způsobem tak testovaná Vespa stojí cenově proti Hondě Forza, která je ovšem pohodlnější, promyšlenější a jezdí rychleji.

Jenže když to vezmu kolem a kolem, tak se mi Honda nelíbí. Vespa ano. Je to vyloženě krásný stroj a v naší červené barvě Rosso Profondo to platí dvojnásob. I posaz na Vespě mi přišel jiný, tak nějak stylovější. Pokud po skútru požadujete tradici, styl a duši, budete si to muset zaplatit. A co na tom, že se do prostoru pod sedačku vejde sotva malá helma a rukavice.

Nabídka skútru Primavera je však ještě pestřejší. Za 119.900 Kč máte verzi Touring 125, která má chromované nosiče zavazadel. Za 121.900 Kč pak verzi Yacht Club, která hýří luxusem. A konečně za 135.900 Kč dostanete Sean Wotherspoon edici od stejnojmenného umělce. Vyjma této jsou pak všechny modely Primavera k dostání i s levnější padesátkou.

Vespa Primavera: Souhrn cen Základní cena vozidla 79.900 Kč (Primavera 50) Cena s testovaným motorem a výbavou 125.900 Kč (Primavera S 125)