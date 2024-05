Velký test nosičů jízdních kol, Martin Vaculík v Renaultu a SUV, co není nudné. Sledujte Svět motorů TV!

Také dnes se můžete těšit na nový televizní Svět motorů. Tento díl otevřeme s Martinem Vaculíkem, který se podívá na zoubek novému Renaultu Scenic. Je tak prostorný, že by se dozadu v pohodě vešel snad i Martin Karlík. Ale co ty nic moc přední sedačky? To si všechno povíme, a nebude samozřejmě chybět ani zvedák.

V další reportáži se s Petrem Slováčkem podíváme na test jedenácti nosičů jízdních kol ve třech cenových kategoriích. Poté už se ale vrhneme na další test, Honza Mička vám totiž něco poví o Toyotě C-HR, autě, které rozbilo nudu a šeď SUV do města. Vůz jsme měli k dispozici s dvoulitrovým hybridem a pohonem všech kol.

Martin Karlík v minulém díle určitě potěšil fanoušky Slavie, nyní ale potěší i fanoušky Sparty. Ve své reportáži totiž bude mít její týmový autobus. No a na závěr se podíváme na manažerskou klasiku - nový Volkswagen Passat. Co na něj bude říkat Michal Dokoupil? Povíme si na konci tohoto dílu.

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo .