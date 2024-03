Velké a na baterky: Ženy zvolily své auto roku. Vysvětlují, čím je okouzlilo

Odborná porota složená ze 75 automobilových profesionálek (včetně české zástupkyně Sabiny Kvášové) z dvaapadesáti zemí světa vybírala z vozidel, která byla uvedena do prodeje v období od ledna do prosince roku 2023 minimálně na dvou kontinentech. Pěticí finalistů v pěti různých kategoriích se staly Volvo EX30 jakožto rodinné auto, BMW řady 5 za velká auta, Kia EV9 za SUV, Volkswagen Amarok ve třídě 4x4 plus pick-upů a Aston Martin DB12 mezi exkluzivními vozy. Vítězem se stala Kia EV9.

„Letošní volba byla obzvláště obtížná vzhledem k vynikající úrovni všech kandidátů,“ uvedla Marta Garcia, výkonná prezidentka WWCOTY (Women’s Worldwide Car of the Year). „Každý z finalistů měl dostatečné přednosti pro získání trofeje. Kia EV9 zvítězila nad svými soupeři, protože se jedná o vozidlo, které je schopno uspokojit potřeby spotřebitelů na celém světě,“ dodává.

A čím zaujala porotkyně? „Jde o výjimečně ušlechtilý, prostorný, všestranný a víceúčelový elektromobil. Díky elektronickému pohonu všech kol a různým jízdním režimům je EV9 vynikajícím vozem i v severské zimě a sněhových závějích. Vůz jsem testovala v mrazech pod 25 stupňů a potěšilo mě, že se EV9 chová v chladném zimním počasí jako běžný luxusní vůz: rychle se vytopí, na dojezdu se mínusové stupně příliš neprojevily. Skvělý úspěch korejské automobilky,“ říká Ylle Rajasaarová z Estonska.

Pro Saru Soriovou ze Španělska jsou to tyto důvody: „Kia vyvinula SUV s elektromotorem, které vyniká dobrou aerodynamikou, inovativním designem a vysokou úrovní technologií - s autonomním řízením až na úrovni 3. A také tím, že nabízí obousměrné nabíjení a ultrarychlé 800voltové nabíjení.“

Pochvalami nešetřila ani Tanya Gazdiková z USA: „Kia EV9 skutečně mění pravidla hry pro elektromobily. Bude to vozidlo, na které budeme po letech vzpomínat a říkat si: Tehdy se elektromobily staly skutečně cenově dostupnými, uživatelsky přívětivými a žádanými pro všechny spotřebitele. Žádné jiné vozidlo nepodstoupilo stejné riziko a neposunulo konstrukční a technické hranice na stejnou úroveň.“

Brazilskou porotkyni Isadoru Carvalhovou pak potěšil vnitřek i pohon: „Kia EV9 je vybavena nejpokročilejšími řešeními na trhu, jako je přední mřížka s LED osvětlením a interiér, který se díky sedadlům otočným o 180 stupňů může proměnit v obývací pokoj. Vnitřní prostor umožňuje přepravu až sedmi cestujících a nejvýkonnější verze se dvěma elektromotory je schopna vyvinout výkon až 385 koní s působivými jízdními výkony,“ uvedla. EV9 v nedávné době také získala ocenění Nejlepší elektromobil v anketě MotorWeek Drivers’ Choice, ve Spojeném království pak titul auta roku.