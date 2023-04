Velikonoční nadílka u boháčů: Bugatti vydává vlastní edici Fabergého vajec. Náplň je zvlášť delikátní

Bugatti na jednu stranu vyrábí špičkové luxusní vozy, ale je také mistrem nevšedních doplňků. Tentokrát se Bugatti nechalo inspirovat Velikonocemi i hlubokou myšlenkou Carla Bugattiho.

Fabergého vejce jsou od nepaměti symbolem luxusu a bohatství. Nyní se touto tematikou ve svátečním duchu Velikonoc nechala zlákat i automobilka Bugatti, protože také její modely jsou symbolem života plného hojnosti. To nakonec v minulosti vyjádřila řadou nevšedních doplňků, jimiž si mohli vlastníci ozdobit své garáže. Těm, kteří mají parkování daleko, Bugatti vyhotovilo elektrickou koloběžku. Pak jsme tu měli kulečníkový stůl nebo okázalou láhev šampaňského v úchvatném balení. Nesmíme zapomenout ani na model Bugatti Veyron v měřítku 1:8 za 320.000 korun.

Ve spolupráci s klenotnickou společností Asprey připravilo Bugatti edici nádherně zdobených vajec s mnoha detaily inspirovanými historií značky. Tu doprovází idea Carla Bugattiho, otce Ettore Bugattiho, který jednou řekl, že nejčistší dokonalý tvar přírody je vejce. Možná proto masky chladiče vozů Bugatti připomínají tento zárodek nového života.

Skořápku z edice Royale tvoří karbonová vlákna, která díky složitému a časově náročnému úpletu mají dokonale hladký povrch. Vejce je obalené mřížkou ze sterlingového stříbra s jemným utažením směrem dolů. V kosočtvercích můžeme spatřit malé tančící slony, jejichž soška zdobila přídě historického Bugatti Type 41 Royale, nejluxusnějšího modelu v historii značky. Pro dokonalou autenticitu byla jeho originální socha detailně naskenována a poté digitálně zpracována.

Ačkoliv to není na první pohled vidět, skořápka se dá složitými diamantovými dvířky otevřít. Následně se vám naskytne pohled na model Type 41 Royale rovněž ze sterlingového stříbra stojící před scénou z Chateau Saint Jean. To je statek, který zakoupil Ettore Bugatti v roce 1928 a dodnes je ve vlastnictví automobilky. Je to vrchol celého uměleckého díla, který zatím může spatřit jen majitel, protože fotografie „náplně“ nejsou dostupné.

Celkem bude vyrobeno 111 vajec převážně v černém provedení s cenovkou začínající v přepočtu na 435.000 korunách. Pro posledních 12 kusů budou dostupné možnosti personalizace včetně barevné podoby, přičemž u nejdražších provedení se čeká cenovka od 4.350.000 korun. Novinkou je digitální NTF certifikace každého kusu v rámci Bitcoin blockchain zajišťující jeho trvalou hodnotu. Velkolepá prezentace vajec bude součástí otevření galerie Asprey Studio v Mayfair už tento měsíc.