Letošní Velikonoce budou na našich silnicích poněkud netradiční. Každoroční velmi silný provoz bude vzhledem k současnému nouzovému stavu o poznání mírnější. Na opatrnosti bychom ale o velikonočních svátcích slevit neměli. Jarní počasí vyžene ven cyklisty a motocyklisty a objeví se také sváteční řidiči. O zvýšené opatrnosti informuje řidiče i BESIP.

Očekáváme, že intenzita dopravy o letošních svátcích nedosáhne maxim, kterých jsme byli v uplynulých letech svědky, tím spíše však musíme být všichni ještě ostražitější než obvykle. Dlouhodobě byl na Zelený čtvrtek evidován zvýšený počet nehod a také lehce zraněných osob. V souvislosti s plánovaným čtvrtečním otevřením hobbymarketů lze na silnicích očekávat zvýšení intenzity dopravy. Podíl tradičních svátečních řidičů letos zřejmě vzroste i díky tomu, že řada lidí z aktivní populace v posledních týdnech neřídila, což může ovlivnit jejich řidičské návyky. Prosím účastníky silničního provozu o ohleduplnost, předvídavost a vzájemný respekt,“ říká vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Pozor by měli řidiči dát i na zvýšený počet policejních kontrol. Současný nouzový stav, který výrazně uvolnil silnice, totiž dává prostor řidičům, kteří prázdných silnic rádi využívají a naplno si užívají potenciál svých vozů. V posledních dnech tak Policie eviduje četné případy extrémního porušování dopravních předpisů. Překročení rychlosti o více než 50 km/h ve vesnici není výjimkou. Policejní akce zaměřená na tyto přestupky běží od 1. dubna.

Do rizikové skupiny patří i řidiči jednostopých vozidel. „Počasí je sice krásné, ale vozovky budou pořád studené a špinavé. Po zimě na nich leží větve, písek, štěrk a podobně. Přilnavost je mnohem horší než například v létě. Pro hodně z nás je to první ježdění po zimě. Oči ani hlava ještě nejsou na motorku zvyklé, reakce jsou pomalejší. Návyky, které máte po pár týdnech ježdění automatické, tam ještě nejsou. Pokud někam musíte, tak nespěchejte, rozjíždějte se v klidu, abyste se v pohodě vrátili ke svým blízkým,“ říká motocyklový závodník a ambasador BESIP Lukáš Pešek.

Loňské Velikonoce týden si vyžádal 6 obětí. Z celkem 1425 nehod bylo 36 osob těžce zraněných a 351 lehce. Nejkritičtější je dle dlouhodobých statistik nedělní Boží hod. Od soboty do pondělí pak měl největší podíl na nehodách alkohol. V období let 2009 až 2018 činil jeho podíl 11,9 %. Letošní statistiky by vzhledem k aktuální situaci mohly být pozitivnější. I tak se ale doporučuje dbát na silnicích zvýšené opatrnosti.