Vedoucí prodeje Lamborghini: Pokud to jen trošku půjde, motorů V12 se nevzdáme!

Magazín Top Gear si mohl pohovořit o chystaných novinkách a změnách s Federicem Foschinim, vedoucím prodeje a marketingu značky Lamborghini. A ten si může mnout ruce, vloni automobilka poprvé dodala více než deset tisíc automobilů – konkrétně 10.112. Z nich tvořil největší podíl model Urus, který v posledních letech pozitivně přispěl k prodejům placatějších vozidel. „Urus nám přinesl velké povědomí o značce. Jeho zákazníci si však poté začali kupovat i zbytek naší nabídky a nyní se nacházíme v období kompletní obnovy našeho portfolia. Do srpna budeme mít nejsilnější modelovou řadu v historii značky Lamborghini,“ uvedl Foschini.

V současné době je nejbližší premiérou nástupce Huracánu. Ten dle Foschiniho dostane plug-in hybridní ústrojí, kombinované s motorem V8, vyvinutým přímo u Lamborghini. Nasazení částečně elektrického pohonu podle něj umožní věci, které by s ryze spalovacím nebyly možné – například aktivní vektorování točivého momentu. „Až přijde nástupce modelu Huracan, bude pro mnohé velkým překvapením. Bude mít určité jedinečné prodejní argumenty, které ukáží, že Lamborghini je mnohem víc než to, co jsme viděli předtím,“ uvedl Foschini. Novinka se má vyrábět na stejné lince, jako aktuální vrchol nabídky – plug in hybridní Revuelto.

Další novinkou, která by se měla představit zhruba za tři roky, je čistě elektrické hyper-GT s názvem Lanzador. Jak jej přijmou zákazníci? Automobilka věří, že jim bude mít co nabídnout. „Lanzador má dva úkoly. Prvním bude přesvědčit naše věrnější nebo tradiční zákazníky, že si mohou užívat elektřinu sportovním stylem. Stále hledáme způsoby, jak vylepšit jeho design. Druhým je pokusit se zacílit na zákazníky, kteří se digitálně zabývají technologiemi. Dnes už nelze jen tak nastoupit do auta a říct si 'tohle je auto a my se chceme jen pohybovat'. Musíte přemýšlet z hlediska 360stupňového přístupu,“ vysvětluje Foschini. „Přesvědčit zákazníky o tom, že sportovní charakter tam je, bude obtížné. Sám jsem velký petrolhead, takže přijmout tuto změnu je pro mě těžké. Ale viděl jsem, co naši technici dělají, a to mě přesvědčuje. Je toho ještě hodně, co můžeme udělat a zlepšit oproti tomu, co je dnes na trhu, a to je cílem Lanzadoru,“ dodává.

Značka nicméně nehodlá rezignovat na tradice, jmenovitě dvanáctiválcové motory – ne, pokud to alespoň trošku půjde. „Syntetická paliva jsou něco, o čem musíme vážně uvažovat, protože pokud najednou nebudeme moci vyrábět auta se spalovacím motorem, musíme najít způsob, jak být stále Lamborghini. Nezmění to nic na tom, jak univerzální chceme být s našimi pohonnými jednotkami, ale dává nám to možnost otevřít dveře nové generaci superaut. Pokud to půjde, chceme si zachovat motor V12, protože je prostě ikonický. A pokud existuje způsob, jak toho dosáhnout, nikdy se ho nevzdáme,“ tvrdí Foschini.