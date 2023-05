Vedení Nürburgringu zvedá spodní hranici maximální rychlosti. Pro některé to bude problém!

V rámci snížení rozdílů mezi automobily jezdícími po trati během turistických jízd se výrazně zvedá spodní limit maximální rychlosti. Řada řidičů klasických vozů se tak na okruh už nepodívá.

Severní smyčka Nürburgringu je dějištěm mnoha motoristických závodů, ale také vyhledávanou destinací nadšených řidičů. V rámci turistických jízd (touristenfahrten) můžete za 30 až 35 eur, v závislosti na dni v týdnu, zdolat přibližně 20kilometrový okruh ve vlastním voze. To se loni v říjnu stalo osudným 34letému řidiči Mazdy MX-5, který v zatáčce Bergwerk trefil stojící servisní vůz, jež řešil únik kapalin z jiného auta.

Od té doby vedení okruhu posiluje bezpečnostní prvky a pravidla jízd pro veřejnost. Donedávna zde platil zákaz vyjetí na okruh vozidlům s nižší maximální rychlostí než 60 km/h. Tento limit se nyní zvedá, a to až na 130 km/h. Správa okruhu tím reaguje na zvyšující se výkon i čím dál lepší jízdní vlastnosti nových automobilů. Vždyť meta 200 km/h dnes není problém ani pro mnohé hatchbacky.

Pokud by se tyto vozy potkaly s automobily splňujícími dosavadní limit, zejména ve stoupání mezi zatáčkami Bergwerk, kde se stala ona tragická nehoda, by byl rozdíl rychlostí nebezpečný. Nové pravidlo se týká především účastníků s historickými vozidly, přičemž pořadatelé nahlížejí do obecných technických údajů daného auta.

Může se stát, že pokud v sériovém stavu má vůz nižší maximální rychlost než 130 km/h, na dráhu nebude vpuštěn, přestože má pod kapotou jiný, silnější motor. Zároveň se pracuje na autonomním výstražném systému, který v případě nehody na incident upozorní ostatní účastníky.