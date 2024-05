Věděli jste, že v Bertone postavili vlastní Ford Mustang? Byl kulatý a z peněz italských aerolinek

První Ford Mustang nakreslil Gale Halderman, který se svým náčrtem vyhrál v roce 1962 fordem vyhlášenou interní soutěž a posléze byl u vzniku vozu od náčrtu až po oficiální představení. K tomu došlo 17. dubna 1964, před dvěma týdny tedy vozu bylo šedesát let. Mustangu předcházelo několik konceptů, ale věděli jste, že rok po představení vozu vznikl také Mustang Bertone?

Nečekané spojení inicioval Scott Bailey. Ne ten herec, ale zakladatel čtvrtletní publikace Automobile Quarterly zaměřené na sběratelské vozy. Důvodem mělo být vlahé a někdy až kritické přijetí Fordu Mustang evropskými médii. Ne po stránce jízdních vlastností, ale kvůli designu. V Americe se tak červený Ford Mustang fastback zabalil a poslal expresně do Turína společností Alitalia Airlines, která byla zároveň sponzorem.

Američané v podstatě řekli: „Tak se teda ukažte, vychloubační Evropané“. No, Mustang zamířil do karosárny Bertone a Nuccio Bertone si na meeting vzal svého nového mladého talenta, kterým byl Giorgetto Giugiaro. Hups... Vůz prošel skutečně radikální proměnou. Přední masce dominoval ikonický kůň a světlomety se ukrývaly za žaluziemi. Střecha byla usazená níž a přibyl také pár malých zadních okének.

Vzadu bylo oblé sklo, možná právě díky tomu vzdáleně připomíná výsledek Iso Grifo, taktéž produkt karosárny Bertone. Přepracovaný byl i interiér, který se pokryl do kůže v barvě karamelu. Původní kola byla nahrazena čtrnáctkami Campagnolo. Technika byla nezměněná, takže pod kapotou byl osmiválcový motor a řazení obstarávala čtyřstupňová převodovka. Jinak ale z designu vozu zůstal jen kůň na masce a víčko nádrže.

Výsledek byl prezentován na autosalonu v New Yorku roku 1965 a vyhrál cenu Best of Show. Poté byl k vidění ještě v Paříži, Londýně a Turíně. Studio Bertone poté inzerovalo vůz na prodej za 10.000 dolarů. V inzerátu stálo, že požadovaná cena je pouze třetina toho, kolik to všechno stálo. Bohužel se neví, zda bylo prodáno a neví se, kde je dnes.