Vědci poslali těžký elektromobil proti svodidlům. Následky jsou zdrcující, v Česku by to nemuselo dopadnout o moc lépe

Co když vletíte ve stovce s těžkým elektromobilem do svodidel? Američané si na tuhle otázku odpověděli.

Univerzita v Nebrasce uskutečnila pokus financovaný Vývojovým centrem americké armády. Cílem bylo prozkoumat bezpečnostní otázky vyvolané zvyšujícím se počtem elektrických vozidel na amerických dálnicích. Uspořádali tak netradiční nárazový test, kdy hlavním aktérem byl elektrický pick-up Rivian R1T. Ten byl v rychlosti 60 mil za hodinu, tedy 96 km/h, poslán zešikma proti svodidlům, které následují betonové bloky.

Technické údaje vozu uvádí hmotnost 7148 liber, tedy 3242 kilogramů. Po nárazu vůz svodidla takřka rozpáral a poté vesele pokračoval dál do betonových bloků. Nehoda by to byla devastující. Situace v Česku by nemusela být zas tak odlišná. Testovaná svodidla byla z vlnitého o tloušťce zhruba 2,6 mm. Svodnice v Česku má tloušťku 2,6 až 3,0 mm a mnohdy je máme propracovanější.

Svodnice v Americe byly usazené 15 centimetrů do země, vůz je však nevytrhal, spíše rozpáral uložení mezi sloupky a samotnou svodnicí. Video si můžete pustit výše. Je pravda, že elektromobily jsou těžší než auta se spalovacími motory. Zdaleka ale nejsou těžší než nákladní vozidla, jejichž nehoda by v podobné situaci měla mnohem horší následky. Na druhou stranu, měli jsme tu na test Ram 1500 v naložené výbavě Longhorn a vážil 2479 kg.