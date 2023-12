Ve Švýcarsku se už zase závodí. Bezpečné okruhy však vystřídaly závody do vrchu. Tohle je asi nejlepší z nich

Již potřetí jsme se zúčastnili krásného závodu do vrchu Bernina Gran Turismo, který se koná každoročně od roku 2014 v okolí Svatého Mořice. Svůj název závod dostal podle průsmyku Bernina a stal se součástí Automobilového týdne, který přináší vyžití všeho druhu pro veteránisty z celého světa. Můžete vyhrát auto v aukci od RM Sotheby's, jen tak svůj klenot vystavit nebo si zazávodit na jednom z eventů. Vedle Berniny Gran Turismo se jede ještě orientační rallye, kam mohou pouze supersporty do roku výroby 1990 a s manuální převodovkou, a také sprint na nedalekém letišti s názvem Kilomètre Lancé.

Původ automobilového týdne ale nedatujeme do roku 2014, jeho kořeny najdete už ve 20. letech minulého století. Využijeme tedy tuto příležitost k tomu, abychom si o historii závodu něco řekli a nahlédli tak do tajů toho, jak se dříve závodilo. Svatý Mořic včetně průsmyku Bernina leží v údolí Engadin na východě Švýcarska. Až do konce 20. let minulého století sem měly automobily vjezd zakázaný. Krátce po vpuštění ale místní objevili kouzlo této individuální mobility. No a kde jsou auta, tam jsou i jejich fanoušci.

První International St. Moritz Automobile Week se konal v roce 1929. Tehdy byla akce dotována z financí turistického průmyslu, který si zamýšlel, že automobily přilákají do oblasti nové turisty. Akce se skládala ze sprintu na jeden kilometr, jízdy zručnosti, přehlídky krásy a rallye. Tehdy znamenalo slovo rallye ještě dálkový závod, který bychom dnes mohli popsat jako vytrvalostní. Třeba sprint na kilometr se dnes jezdí již na zmíněném letišti, ale v této době tu žádné letiště nebylo. Sprint se tedy konal na jediném asfaltované silnici v údolí Engadin, která spojovala Samedan a Punt Muragl.

První závod do vrchu, kterým je dnes Bernina Gran Turismo, vyhrál legendární automobilový závodník Hans Stuck s vozem Austro-Daimler. Jezdilo se po šotolině na trase dlouhé zhruba šestnáct kilometrů, při které se zdolalo převýšení zhruba 1400 metrů. Tehdy se podobných závodů do vrchu jelo samozřejmě více, a to nejen ve Švýcarsku. A byli to právě Hans Stuck nebo Louis Chiron, kdo si na těchto závodech vyjezdil vítězství. Bohužel byly tyto události zrušeny teprve po druhém ročníku, protože se organizátorům zdál motoristický sport nebezpečný. A samozřejmě oprávněně.

Možná proto o Bernině Gran Turismo nevíte z běžných zdrojů, protože jednoduše nebylo moc co vyprávět. Švýcarsko obecně motorsportu moc nepřeje, vzpomeňte třeba na plošné zrušení motorsportu na území Švýcarska po tragédii, která se stala při Le Mans v roce 1955. Nezávodí se tu v pravém slova smyslu dodnes, ale automobilová kultura tu patří k nejrozšířenějším v Evropě. V srdci alpských hor se tak od roku 2014 scházejí nadšenci, aby dnes už téměř stoletou tradici uctili a při dodržování dnešních bezpečnostních standardů si zazávodili.

Dnešní trasa měří 5,7 kilometru a původní závod připomíná snad jen skladbou některých vozů. Svodidla už nejsou stlučená z planěk, ale jsou z pevné oceli. Po prachu a kamení pak není ani památky, všude je prvotřídní asfaltový povrch, který najdete na většině míst ve Švýcarsku. Je to místo, kde uvidíte Lancii Stratos v plném nasazení, které po minutě následuje hřmotný TVR Griffith 400 a za ním už se řítí placatý Jaguar Lister.

Také dnes se tu píšou úžasné příběhy. V loňském roce jsem byl svědkem nepříjemné nehody, když Karl Fazer za volantem Fordu RS200 Group B dostal v předposlední zatáčce smyk a havaroval. Karl byl v pořádku, ale vůz vůbec nevypadal dobře. Když jsem tak auto viděl i letos, spadla mi brada. Vypadalo naprosto skvostně, jako by se předchozí rok nic nestalo. Až závodníkův syn mi prozradil, že opravy byly dokončené teprve dva týdny před závodem a mohli na něm nechat ruce. A nejlepší na tom je, že to nebyli Němci, Rakušané ani Švýcaři. Přijeli totiž s několika dalšími závodníky až z dalekého Švédska pod vlajkou společnosti Motikon.

Počasí nám letos nepřálo. Mlhu střídal déšť a občas se tyhle dva živly sešly najednou. Vybavuji si jen dva stinty, kdy svítilo slunce, ale teplota zdaleka nebyla příjemná. Tohle je na Engadinu krásné a děsivé zároveň. Minulý rok tu bylo stejně, ale předminulý jsem po kopcích běhal v triku. Tady prostě nikdy nevíte. Obecně ale platí, že švýcarský podzim je jako česká zima. Svetřík vám nestačí.

Vítězem letošního ročníku se stal Christoph Rendlen za volantem Porsche 908/03 z roku 1970, čistokrevného závodního vozu, který vznikal ještě pod taktovkou Ferdinanda Piëcha. Verze 03 pamatuje ještě vytrvalostní závod na Severní smyčce Nürburgringu na tisíc kilometrů nebo ikonickou sicilskou rallye Targa Florio. Rendlenovi byl nápomocen také závodní simulátor od TCCT, kde je pečlivě nadesignovaná trať tohoto závodu a lze tam jak trénovat, tak jet i separátní virtuální závod.

Letošní ročník závodu Bernina Gran Turismo nebyl přívětivý po stránce počasí, ale ozvěny poválečných závodních motorů v údolí Engadin vám zlepší náladu, i kdyby řádilo tornádo. Píšu to pokaždé a napíšu to ještě jednou: Vyrazte sem. Je celkem jedno, jestli zvolíte jen jednu z těchto akcí, nebo si to tady dáte celý týden. Jako automobilový fanoušek na to budete ještě dlouho vzpomínat. Tak nezapomeňte, že příští září se to tady zase všechno rozjede. A rozhodně ne pomalu.