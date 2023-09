Ve Škodě Tudor 1101 Roadster na jubilejním Sachsen Classic: Když je cesta cíl!

Jedna Škoda, dva kluci, 550 kilometrů a jedna ucpaná tryska. Tak nějak by se daly shrnout tři etapy v těch nejrozpálenějších srpnových dnech, které jsme strávili na Sachsenu Classic.

Setinové rallye jsou oblíbenou kratochvílí veteránistů, která se především v Evropě těší obrovské oblibě. Jednou z těch větších, které má tuzemský veteránista v dosahu, je třeba Sachsen Classic. Díky týmu Škoda Classic, který do letošního ročníku nasadil rovnou sedm aut ze Škoda Muzea, jsem se mohl zúčastnit také. Parťákem mi byl Ondřej Kinkorem z českého Forbesu a naším vozem na zdolání zhruba 550 kilometrů ve třech dnech byla krásná Škoda Tudor 1101 Roadster.

Letošní jubilejní 20. ročník přivítal přes 180 posádek. Skladba vozů byla velmi rozličná a přihlížející mohli obdivovat jak Wanderer W22 z roku 1933, tak i Volkswagen Golf R32 z roku 2003, který sem zamířil společně s dalšími volkswageny z muzea značky. Opět nechyběla ani má tajná láska Lancia Fulvia z roku 1969, tentokrát v provedení 1.3 Rallye S. K vidění ale bylo i mnoho vozů značky Porsche a dokonce i dva trabanty. Prostě od každého něco.

Start rallye byl tradičně v Cvikově, a to ve čtvrtek 17. srpna. Cíl byl 19. srpna v Drážďanech. První den se jelo jen okolo Cvikova, nicméně tahle poměrně krátká trasa 109 kilometrů byla nabitá zajímavostmi, především návštěvou závodního okruhu Sachsenring, kde nás čekala časová zkouška. Další dvě časové zkoušky pro nás byly připraveny na motokárové trati kousek od města.

Nejvíc jsem si věřil na Sachsenringu, kde jsme měli za úkol zajet referenční čas a poté se k němu dvakrát co nejvíce přiblížit, pro zmatek byly bohužel výsledky této zkoušky anulovány. I tohle se může stát, nicméně i tak jsme dostáli svému cíli a neudělali si hned první den ostudu. Veteránských rallye mám za sebou už dost, což ale neznamená, že neudělám chybu. Stane se vám to hned. Můj parťák Ondřej navíc nikdy nic podobného nejel, takže pro něj bylo všechno nové.

Řidič musí vnímat auto, poslouchat pokyny spolujezdce a hlídat si průměrnou rychlost v časových zkouškách. Spolujezdec hlídá trasu podle roadbooku, počítá průměrné rychlosti na časové zkoušky a na nich pak pomocí klasických mechanických stopek měří. Jen připomenu, že časové zkoušky znamenají překonat třeba 100 metrů na patnáct sekund. Spolujezdec tedy spočítá průměrnou rychlost 24 km/h a měří čas. Takových zkoušek vás denně čeká několik.

Začátek a konec časové zkoušky může být ohraničen buď hadičkou (měří od převalení předního kola), nebo laserem (měří od předního nárazníku). Trestaní se za každou setinu sekundy nad a pod stanovený čas. Asi chápete, že taková vlastně jednoduchá věc, se dá zmatlat na sto způsobů. Naštěstí se nám podařilo neuříznout si ostudu, jednu časovou zkoušku jsme dokončili na 30. místě a celkově jsem den zakončili v té lepší půlce. V autě z roku 1948.

Druhý den nás čekal roadtrip, trasa dlouhá 215 kilometrů z Cvikova do Drážďan po německé straně Krušných hor. Vzdal jsem se volantu a chopil se stopek, především proto, že jsem doposud navigoval jen jednou, na akci 1000 mil československých, ale kvůli technické závadě jsme museli odstoupit z hodnocených pozic. No, asi jsem měl zůstat u volantu, protože jako navigátor zřejmě nosím smůlu.

Hned dopoledne Ondřejovi přestala Škoda táhnout do kopce. Ze trojky na dvojku, z dvojky na jedničku a najednou nic, jen škubnutí a hotovo, stojíme. Nejsem sice mazák, ale poznám, když je něco s palivem. Naštěstí jsme měli v patách mechaniky ze muzea Škoda, kteří se u krajnice ihned pustili do práce. Benzin z nádrže jde, možná filtr. Tak nic, vyměněný filtr nepomohl a auto po nastartování pořád kucká, škube a najednou chcípne. Nakonec to byla jen ucpaná palivová tryska. Bylo to sice 20 minut zdržení, ale mohli jsme zase jet. Kluci, díky. Tohle bychom bez náhradních dílů v kufru sami nedali.

Ondra se za volantem cítí lépe než se stopkami v ruce, což naprosto chápu, protože jet poprvé a rovnou na jedné z těch větších setinových rallye v roli navigátora, není nic jednoduchého. Dvacetiminutovou ztrátu jsme nakonec v průběhu druhého dne dohnali, ale dvě časové zkoušky jsme úplně zmatlali. Pořád jsme se ale v celkovém pořadí drželi okolo stovky, což bylo stále velmi slušné.

Třetí den jsme odstartovali z kongresového centra v Drážďanech a čekal nás výlet dlouhý 220 kilometrů, který končil na stejném místě. Zhruba v polovině dne jsme zavítali také do České republiky, třeba do Krásné Lípy. Ačkoliv jsme měli jasno, že už nemáme šanci se umístit na nějakém solidním místě, stejně jsme neházeli rukavici do ringu, ale soutěžili jsme do úplného konce. Ani poslední den nás navíc pořadatelé nenechali vydechnout, první časová zkouška byla couvací.

Na některých zkouškách jsme byli třeba jen o 0,1 sekundy mimo, jinde nám ale utekly i tři sekundy. To třeba, když jsem si zapomněl natočit stopky a musel jsem dopočítávat podle paměti. Nakonec jsme ale s velkou slávou dorazili do cíle a jako opravdový sportsmani jsme to tedy dotáhli až do konce. Vítězi 20. ročníku Sachsen Classic se stali Stefan a Sabine Kunzovi s vozem BMW M30 Evolution generace E30.

My jsme dojeli na 113. místě. To víte, když se jeden nikdy neúčastnil a druhý, co takřka vždy řídí teď naviguje, létají stovky trestných bodů jen to hvízdne. Jenže ono to není o tom vyhrát. Je to o těch fajn chvílích strávených ve starém autě, povídání si s ostatními závodníky, poslouchání příběhů a psaní těch nových.

Ze třech dnů se staženou střechou (až na výjimku průtrže mračen třetí den), jsem si odnesl spálený krk i záda, opálené obroučky brýlí na hlavě a další zážitky, které se dají prožít pouze s klasickými vozy. Kupujte a jezděte, však jsme tu jenom chvíli.