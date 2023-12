Vánoční TEST: Volkswagen Multivan Long 2.0 TSI DSG pohledem prvňačky

Dobrý den! Já jsem Áďa a můj táta testuje auta. Už jsem seděla snad v milionu různých kombíků, es-ú-véček, dokonce i v dodávkách nebo malém náklaďáku. Od té doby, co umím chodit (a to je už dlouho!) si každé auto vždycky pěkně prozkoumám, takže mám docela dobrý přehled, co je dobré pro děti.

Táta pořád řeší nějaké motory, kolik a co které auto žere (přitom auta nejedí, to už by měl vědět), jak umí nebo neumí řídit samo... To mě moc nezajímá. Tak jsme se dohodli, že vám předvedu tenhle Volkswagen svýma očima. Psát už umím, ale ne sloh, ten jsme v první třídě ještě nedělali. Tak se raději podívejte na fotky, u každé jsem vám něco zajímavého napsala. Ať se vám můj testík líbí!

Áďa, 7 let