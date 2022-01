Valentino Rossi na trati nekončí. Šampion Moto GP nastoupí do GT World Challenge Europe

Číslo 46 žije! Letos ho uvidíte na boku Audi R8 LMS belgické stáje WRT ve sprintových i vytrvalostních závodech.

Během loňského prosince proběhly ve španělské Valencii testovací jízdy devítinásobného šampiona Moto GP za volantem Audi R8 LMS týmu WRT. Vše proběhlo evidentně dobře, protože profesionální kariéra Valentina Rossiho na čtyřech kolech začne již letos s touto stájí – mimochodem vítěznou v loňském ročníku šampionátu Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Rossi se bude účastnit sprintových i vytrvalostních pohárů, v páru s ním budou jezdit piloti Audi Sport, jejichž jména budou teprve oznámena.

„Jsem nadšený, že se mohu připojit k Team WRT v rámci celého programu Fanatec GTWCE Powered by AWS. Každý ví, že jsem byl vždy velkým fanouškem automobilového závodění a že mne vždy zajímalo závodění na čtyřech kolech poté, co moje kariéra v Moto GP skončí,“ prohlásil Valentino Rossi. „Nyní mám čas plně se věnovat automobilovému závodnímu programu na vysoké úrovni a se správným profesionálním přístupem. Team WRT je to pravé, co jsem hledal, a těším se, že s nimi začnu toto nové dobrodružství v GTWCE,“ dodává.

Stáj Team WRT, též známá jako W Racing Team, funguje od roku 2009. Svou základnu má v belgickém Baudouru a stojí za ní bývalý závodník Vincent Vosse a podnikatel Yves Weerts. Tomuto závodnímu podniku také patří výrobce ochranných rámů a výztuh šasi AMP. Team WRT funguje jako oficiální tovární tým Audi Sport od roku 2011, závodí také v kategorii LMP2 s prototypem Oreca 07 a divoké sérii VW Fun Cup.