Václav Havel a jeho auta: Husákův ZIL a Tatry nechtěl používat. Měl dobré důvody

Bývalý prezident Československa a zároveň první prezident České republiky byl nepochybně významnou osobou naší historie. Jakožto dramatika, esejistu, disidenta a kritika komunistického režimu ho snad známe všichni. Václav Havel by dnes oslavil 83. narozeniny. Byl i nadšeným motoristou, v jehož vládní i soukromé garáži se vystřídalo hned několik zajímavých vozidel.

O Havlovi se ve spojitosti s auty vždy mluvilo jako o zaníceném řidiči, který měl auta rád a také je rád řídil. Což mu bylo během prezidenství často odpíráno. Hlava státu má přece jezdit vzadu v pohodlí. Do té doby se nicméně najezdil dost. Vůbec první auto, které si v 28. letech Havel za honoráře z divadelních her koupil, byla v roce 1964 francouzská Simca 1000.

Později v roce 1967 vyměnil Simcu za Renault 16. Od poloviny 70. let začala Havlova dlouhodobá láska k Mercedesům, pořídil si totiž Mercedes W114. A když se přesuneme do poloviny 80. let, tehdy se budoucí státník vozil v druhé generaci Volkswagenu Golf. Samozřejmě, po roce 1989 a volbě Havla československým prezidentem se mnohé změnilo.

Ne však ihned. Po zvolení zůstala součástí prezidentské kolony limuzína ZIL po Gustávu Husákovi, kterou podobně jako černé Tatry nechtěl Havel používat. Chvíli se tedy nová hlava státu vozila v Renaultu 21 TSE, jež dostala darem od portugalského prezidenta Maria Soareze. Ve francouzském sedanu jezdil Havel do března roku 1990.

Když se vrátíme k domácím Tatrám, Havel v nich nechtěl jezdit, neboť mu připomínaly minulost a nešťastný režim jeho mocenských předchůdců. A nové prezidentské limuzíny si Havel určitě nevybral špatně, flotilou totiž byla BMW 735i generace E32 v prodloužené variantě L. Šestiválce pod kapotu později vystřídala v roce 1991 i dvanáctiválcová motorizace 750i.

V tomto období se ale ve vlastnictví Havla objevila i dvojice Lancií. Model Thema obdržel jako dar od šéfa Fiatu Gianni Angelliho. V garáži vydržela sedm let, načež ji po vydražení Havel nahradil Lancií Kappa. Od roku 1992 poté vystřídaly BMW v prezidentské službě nové dvanáctiválcové Mercedesy-Benz 600 SEL.

S příchodem novodobé Škody Superb v roce 2001 se během funkčního období Havla nejednou mluvilo o zavedení těchto vozů do prezidentské kolony. Jak však víme, k tomu nakonec nedošlo. I po odchodu z funkce v roce 2003 přitom Havel zůstal nadále věrný Mercedesu. V garáži se mu vystřídala třída M, třída R a od roku 2010 i SUV GL s osmiválcem.

Příhodně Havlovi sloužil Mercedes i na jeho poslední cestě v roce 2011. Jako pohřební speciál, který jej vezl z jeho usedlosti v Hrádečku u Trutnova a také na Pražský hrad, byl vybrán Mercedes třídy E.

Některé fotografie v galerii jsou ilustrační.