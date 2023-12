V zimě končí pod koly aut především děti. Zachránit je může připravený řidič znalý nejhorších míst

Řízení v zimních měsících je na pozornost řidiče mimořádně náročné. Od sledování polí a příkopů, jestli se v nich neobjeví zvíře, přijíždíme do města, kde si musíme dávat pozor na nepozorné chodce. V období od října do prosince se v průměru stane 1079 nehod zahrnujících chodce.

Alarmující je zjištění, že 35 % připadá na děti do 15 let. Nejvíce takových incidentů se stává ráno kolem sedmé hodiny a odpoledne mezi druhou a pátou hodinou. To se kryje s časem příchodů a odchodů mladistvých ze škol, kdy je riziko srážky 2,5krát vyšší.

Při podrobnějším průzkumu dat zjistíme, že 338 nehod zahrnuje dítě ve věku od 6 do 10 let. To je více než 20 procent. U nich je problém, že kvůli menší výšce jsou snadněji přehlédnutelné a neuvědomují si následky svého jednání. Zvláště v zábavou pohlcené skupině. Také nejsou schopny vyhodnotit rychlost vozu, tedy jestli stihnou bezpečně přejít. Není to ale jen o věkové vyspělosti. Devítiprocentní podíl mají i starší osoby ve věku od 18 do 24 let.

Vedle tradiční nepozornosti na obou stranách promlouvá do nehodovosti všeobecný sváteční shon, počasí a krátké denní světlo. Ve tmě a za deště, kdy je všechno plné odlesků, je snadné chodce přehlédnout. Zvláště pokud vyběhne nečekaně z řady stojících aut nebo stojí blízko silnice často ještě v kompletně černém oblečení a bez reflexních prvků, které není ve městě povinnost nosit.

Situace je problematická pro obě strany, ale při střetu auto vždy vyhrává. Při srážce chodec v 91,1 procentech případů přijde ke zranění a v 17 procentech má těžkou povahu. Úmrtí v 3,6 procentech také není zanedbatelné.

Z hlediska rizikových lokalit není těžké uhodnout školy, hřiště, sportovní, či zájmová střediska. Ve srovnání krajů jasně vede Praha se 638 nehodami zahrnujícími chodce během roku. Následuje Moravskoslezský a Jihomoravský kraj se 388 nehodami, dále Středočeský kraj, kde se tane 360 nehod, a nakonec Zlínský se 312 nehodami. Z hlediska podílu srážek s chodcem na celkovém počtu nehod vede Jihomoravský kraj (5,61 %) následovaný krajem Plzeňským (5,2 %) a Zlínským s podílem nehod s chodci 4,44 %.

Když se podíváme na konkrétní místa, tak děti do 15 let se stanou účastníky nehody nejčastěji na Rudolfovské třídě v Českých Budějovicích, v Hulíně v okrese Kroměříž a poblíž křižovatky ulic Holešovská a Hviezdoslavova a Bezručově ulici v Karlových varech.

Čísla vycházejí ze statistiky Portálu nehod, který sbírá podklady za pomoci umělé inteligence z databáze Policie ČR.