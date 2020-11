V USA se rodí další elektrické hyperauto. Elation Freedom chce mít přes 1900 koní

Na poli hyperaut se rodí další nová značka. Do éteru nyní zamířily ilustrace startujícího výrobce ze Severní Kalifornie, který si říká Elation Hypercars. U své novinky je hrdý na vývoj a výrobu přímo doma v Americe, což se projevuje i do názvu vozu, který by nemohl být více patriotický – jmenuje se Freedom (svoboda).

Recept na nejnovější hyperauto pro dobu elektromobility je vlastně docela předvídatelný. Základem Freedomu je karbonový monokok, který je standardně osazen trojicí elektromotorů a dvourychlostní převodovkou pro kombinovaný výkon 1040 kW (1414 koní). Záměrně ale píšeme „standardně“, jelikož Elation chce volitelně nabízet čtvrtý elektromotor, zajišťující celkový výkon až 1400 kW (1903 koní).

S takovou silou si poradí pohon všech kol, a jelikož výrobce zmiňuje udržení hmotnosti vozu okolo 1650 kg (u verze s třemi motory), akcelerace z nuly na 96 km/h by měla dle odhadů trvat jen 1,8 sekundy. Maximálně pak Freedom míří na rychlost 418 km/h. V Americe se tak rodí potencionální rival britského Lotusu Evija, u něhož se mluví o podobných hodnotách.

Energii poskytne elektromotorům 100kW bateriový modul, se kterým má hyperauto při normální jízdě ujet na jedno nabití až 482 km. Výrobce však plánuje nabízet i větší, rozšířenou kapacitu baterie pro dojezd až 644 km. Výdrž při tvrdém okruhovém využití, pro které bude mít Freedom systémy aktivní aerodynamiky nebo zavěšení, ale výrobce zatím neuvádí.

Elation má nakonec záložní plán pro zájemce, kterým by se čistě elektrické ústrojí nezamlouvalo. Chystá tedy i variantu Freedom Iconic Collection se spalovacím motorem bez jakékoliv elektrifikace. Přesněji chce do vozu umístit 5,2litrový V10 o síle 552 kW (750 koní), ten by hmotnost vozu dále snížil na 1293 kg.

Samozřejmě, podobně ambiciózních projektů nových hyperaut jsme už viděli hromady. Pouze těm nejlepším a nejvytrvalejším se nakonec povede převést své myšlenky do reality a hlavně fungujícího byznysu. Prototyp Freedom je zatím ve vývoji a dosud existují pouze ilustrace. Spuštění prodejů se plánuje na rok 2022, zatímco již výrobce přijímá rezervace. Za elektrické hyperauto si Elation žádá rovné 2 miliony dolarů (asi 44,5 milionu korun), verzi s V10 si cení na 2,3 milionu (asi 51 milionů korun).