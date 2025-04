V tomto Ferrari boural Eric Clapton. Oživený kus rockové historie teď míří do aukce

Další týden, další šance získat auto z původního vlastnictví opravdové rockové smetánky. Nedlouho po nabídkách Aston Martinu DB7 Eltona Johna a Cadillacu Fleetwood Johna Entwistla z The Who se konkrétně u aukční společnosti Bonhams objevuje k mání další kousek z britské hudební scény. Nového majitele bude totiž už zanedlouho hledat Ferrari 365 GT4 BB, se kterým (krátce) jezdil kytarový virtuos Eric Clapton.

Do rukou jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších kytaristů všech dob, jenž hrával v kapelách Cream nebo třeba The Yardbirds, se dostala nová Berlinetta Boxer v roce 1974 na objednávku přímo z Maranella. Údajně poté, co Clapton spatřil toto Ferrari u tehdy již bývalého kytaristy The Beatles George Harrisona. Pro hudebníka byl supersport vánočním dárkem, vůz si převzal 24. prosince 1974, načež v lednu následujícího roku ho měl už takzvaně „na značkách“.

V době uvedení (1973) bylo 365 GT4 BB jedním nejdražších a nejrychlejších vozů planety (max. 302 km/h). Clapton však nestačil s vozem ujet ani 70 kilometrů a pod vlivem alkoholu měl v rychlosti okolo 140 km/h nabourat dodávku. Originálně stříbrné Ferrari (odstín Argento Auteuil) to odneslo poměrně ošklivě (viz galerie). Fotku nabouraného auta Clapton později použil na vnitřní straně obalu sólové desky Slowhand (1977).

Již v roce 1975 Clapton nabourané Ferrari prodal, načež ve vlastnictví dosavadního, nyní zesnulého majitele zůstalo dodnes, tedy rovných 50 let. Model byl opraven, rovněž přelakován do tradičnějšího červeného odstínu a s originálními čísly i původním plochým 4,4litrovým dvanáctiválcem má najeto 23.979 km. Nového majitele bude hledat 13. dubna během tradičního klubového setkání Members' Meeting v Goodwoodu. Cenovka se odhaduje na 175.000 až 275.000 liber, v přepočtu tedy cca 5,2 až 8,2 milionu korun.