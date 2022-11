V této soše jsou ukryté tři nové Lancie. Italská legenda zahajuje renesanci, potvrzuje novou Deltu i Ypsilon

Nový designový jazyk, nové logo a hlavně tři nové modely. Lancia se do toho opírá podobně jako se před pár lety zmátořilo Maserati.

Automobilka Lancia, kdysi průkopník a velký hráč na poli motorsportu, dnes značka přežívající s jediným modelem, se kterým však slaví úspěchy především na domácím trhu. Nyní je součástí skupiny Stellantis a hrdě se dožila pomocné ruky. Jak bude budoucnost tohoto ikonického brandu vypadat? Vlastně to pořádně nevíme, ale už proběhl Lancia Design Day a máme první náznaky.

Automobilka svolala tiskovou konferenci v Královském paláci Venaria (světové kulturní dědictví UNESCO) a ukázala něco, co asi nikdo nečekal. Nebojte, tohle není koncept modelu, který bude létat za sto let, je to socha pojmenovaná Pu+Ra Zero a je to představení nového designového jazyka značky, který se promítne do budoucích modelů. Ano, to je ta nosná informace, máme potvrzené tři nové modely.

Jedním z nich bude nástupce městského auta Ypsilon, druhý bude nástupcem ikonické Delty a třetí bude nová vlajková loď. Tady nebyl potvrzený název, nicméně spekuluje se o jméně Aurelia, což by dávalo smysl. U Delty můžeme čekat kompaktní hatchback, že by se základy v Peugeotu 308? To se teprve uvidí, premiéry všech modelů jsou naplánované v rozmezí let 2024 až 2028. První bude Ypsilon (2024), druhá vlajková loď (2026) a třetí Delta (2028).

Abych to upřesnil, tak v soše La+Ra Zero vidíte všechny tři nové modely dohromady. Každý z nich bude mít některý její prvek a všechny budou mít určité prvky společné. Jedním z nich bude třeba přední maska osvětlená třemi LED pruhy. Samotná maska by měla mít tvar kalichu, tedy „a calice“, jak to známe právě z modelu Aurelia. Nové je i logo a celková stylizace značky. Asi není třeba zmiňovat, že se počítá s EV pohony.

Automobilka si pro nový designový jazyk vybrala pár ikonických modelů z minulosti a podle nich si určila mantinely. Jsou jimi Aurelie B20 a B24 Spider, Flaminia, Fulvia coupe, Beta HPE, Range Coupe, Stratos, 037 Stradale a jak jinak než Delta HF Integrale. Nová Lancia startuje dnešním dnem, zřejmě první viditelnou změnou bude ale až nástupce modelu Ypsilon.