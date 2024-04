V Sosnové to bude zase vřít! Historické speciály se sejdou už v půlce května. Se vstupenkami nečekejte

Podnik historických vozidel se letos v Česku jede na pěti místech. Odpálíme to v Sosnové, kde se o víkendu 18. až 19. května koná Sosnová Classic. Už několik dní po spuštění přihlášek se nám sešlo více jak 100 automobilů a motocyklů. Milovníky takzvaných oldtimerů navíc potěší, že téměř třetina přihlášených vozidel vznikla před rokem 1939.

Oproti loňskému ročníku se plocha ještě rozroste a na své si samozřejmě přijdou i milovníci naší domácí značky Škoda, která na okruhu u České Lípy oslaví třeba 50. narozeniny modelu 200 RS. V neděli pak návštěvníky čeká zpestření v podobě výstavy italských vozů Fiat a Lancia.

Cena vstupenek v předprodeji činí na sobotu 350 Kč na tribuny B a C a 150 Kč na stání. Děti do 15 let mají tribuny za stovku a stání zdarma. Děti do šesti let vstupné neplatí nikam. V neděli je vstupné pro dospělé snížené na 250 Kč, respektive 100 Kč. Pro děti je to stejné jako v sobotu. Předprodej se určitě vyplatí, protože na místě je vstupné až dvakrát dražší, třeba dospělí dá za sobotní tribunu sedm set.

Vedle historických vozidel se můžete těšit na exhibici historických letadel, autogramiády závodních jezdců a samozřejmě i prodejní stánky s motoristickou tématikou. V sobotu také proběhne sraz vozů Škoda 1000 MB.

Seznam podniků GP historických vozidel