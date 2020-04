V Rusku vzdali hold jedné z nejlepších závodních her všech dob. Výsledek stojí za to

V roce 2005 vyšla od vývojáře Electronic Arts devátá videohra série Need for Speed s podtitulem Most Wanted. Měla to extrémně těžké, protože předchozí díl Underground 2 se přesně trefil do noty tehdejší automobilové kultury a stal se hitem. Navázat na úspěch se zdálo těžké. Kritici navíc začali mhouřit oči, když se tehdy velmi kreativní studio rozhodlo opustit šablonu nastolenou „Undergroudy“ a kompletně přepracovali herní prostředí.

Most Wanted opustilo roušku noci a představilo sluncem zalité fiktivní město Rockport. Navíc přidalo hrané scény a vrátilo honičky s policií. Prostředí ilegálních závodů a tuningu nicméně zůstalo. Příběh se točil okolo hlavního hrdiny, který se přijel do města ucházet o místo krále pouličních závodů, ke kterému se musel prokousat přes takzvaný Blacklist, který určoval jeho úroveň.

Tento chytlavý koncept, kdy se pro poražení jezdce na Blacklistu musely plnit různorodé úkoly, byl trefou do černého. Most Wanted se stalo legendou a navázalo na úspěch předchozí hry. Závody i honičky s policií byly skvěle zpracované a příběh jako z hollywoodského béčkového akčního filmu byl prostě skvělý.

Tím největším poznávacím znamením celé hry bylo ale auto, se kterým se hlavní hrdina do města vydal. Bylo jím signifikantní BMW M3 GTR, které se svým ikonickým vzhledem, výbušnou rychlostí a skvěle zpracovaným zvukem stálo dost možná nejlepším virtuálním autem všech dob. Něco takové předchozí díl neměl.

Mnozí se do auta tak zamilovali, že se rozhodli si ho postavit i v skutečném světě. Nejvěrnější repliku vlastní jistý Konstantin Komal. Se svým novým vyjíždí do ulic a točí sérii zvanou „Need for Speed in real life“. Nejnovější třetí díl s můžete pustit níže.