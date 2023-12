V roce 2024 mohou získat status veterána i tyto vozy. Některé z nich koupíte za pár korun

Každý bude jednou veterán. Tyto auta to může potkat už v tomto roce. Má to ale cenu?

Veteránem se rozumí takové vozidlo, které je starší třiceti let. Je to podmínka nutná, nikoliv však dostačující. Ne každé auto starší třiceti let získá status veterána a ne každé by mělo. Podmínky pro udělení tohoto statutu, a tím pádem také zelených značek a výhodami s nimi spojených, je nutné projít testacemi. Vaším nejnadřízenějším orgánem je v tomto bodě FIVA, mezinárodní federace historických vozidel.

S dílčími kroky vám pak pomohou různé kluby, které mají platné klubové testovací komise. Najdete je na mnoha místech po celé České republice. Je nutné projít testy na historickou původnost i technickou způsobilost. Když celým tímto byrokratickým kolečkem projedte s úspěchem, získá vaše auta status veterána, což znamená třeba mnohem nižší povinné ručení než na běžné osobní auto.

Někteří majitelé veteránů ale chtějí tento proces podstoupit třeba jen proto, aby měli potvrzený původ i technickou způsobilost, což jejich vozu dodává na důvěryhodnosti třeba při prodeji nebo při různých soutěžích. Příští rok budou moc status veterána získat vozy z roku 1994. To už je třeba Škoda Felicia nebo první generace Hyundaie Accent. Těch ale na zelených číslech moc neuvidíme. Jaké zajímavé vozy ale příští rok dosáhnou třiceti let?

Ferrari F355

Zatímco na modelu 348 byly ještě vidět hranaté osmdesátky, model F355 a jeho verze (Berlinetta, GTS, poté Spider a v roce 1997 také s převodovkou F1) představil na autosalonu v Ženevě roku 1994 kulatější tvary. Pininfarina se opět činila. Motor o objemu 3,5 litru byl staré koncepce, ale měl novou pětiventilovou hlavu. Byl uložený vzadu uprostřed podélně a disponoval titanovými ojnicemi, elektronikou Bosch M5.2 nebo suchým mazáním.

Vůz nabídl výkon 279 kW při 8250 otáčkách a měl již tehdy elektronicky ovládané tlumiče. Brzdy měly ventilované kotouče a ABS. Vnitřek zase zdobilo čalounění od Connolly. Varianta GTS byla v podstatě targa a jinak byla techniky prakticky shodná. Nejlevnější kousky jde dnes sehnat hluboko pod sto tisíc eur, a to i s manuální převodovkou.

Jaguar XJ (X300)

Generace X300 se nepředstavila v Ženevě, ale v Paříži. Původně takové auto vůbec nemělo vzniknout, Jaguar plánoval nového nástupce XJ40 s osmiválcovým motorem, ale tehdejší vlastník Ford to zatrhl. Šlo o první model XJ vytvořený pod taktovkou Fordu po investici ve výši dvou set milionů liber. I proto má X300 několik dílů od značky s modrým oválem ve znaku, třeba kontrolu trakce z Mondea.

Pod kapotami vozů se nacházely šestiválcové motory, případně dvanáctiválcové v derivátu XJ12 (X305). V produkci byl tři roky, nástupce X308 už měl osmiválcové motory. Dnes koupíte X300 klidně za 150.000 Kč, nicméně pěkné kousky v zahraničí vyjdou i na deset tisíc eur. V každém případě počítejte s tím, že lákavá pořizovací cena může být vykoupena náročným a nákladným servisem.

Range Rover 2. generace

Druhá generace ikonického off-roadu byla představena v září roku 1994, dlouhých 24 let po prvním provedení, označovaným jako Classic. Rok 1994 se pro Rover Group nesl ještě ve znamení změny vlastníka. Z vlastnictví BAe (British Aerospace) přešlo pod BMW. To Range Roveru mimo jiné dopomohlo k naftovému motoru M51 o objemu 2,5 litru, jinak byl k mání také s tradičným osmiválcem.

Zajímavostí je, že na základech tohoto modelu byl postaven unikátní derivát Bentley Dominator pro brunejského sultána. Další zajímavostí je, že byly ve vývoji prototypy s motory V12, konkrétně M73 z BMW 750i. Druhou generaci Range Roveru koupíte vyloženě za pár šušňů. Stačí pár desítek tisíc, případně nějakých deset tisíc eur na pěkný kus. Vztyčený prst na náročný a nákladný servis ale platí více než u Jaguaru.

Lancia Kappa

V roce 1994 se představila také příbuzná Alfy Romeo 166, Lancia Kappa. Stejně jako Jaguar XJ byla prezentována v Paříži. V tomto roce byl k vidění zatím jen sedan, ale o dva roky později dorazila také varianta kombi a později i kupé. Designérem vozu byl Ercole Spada, který byl spjatý s karosárnou Zagato a dalsvětu několik skvělých designů včetně Alfy Romeo Giulia TZ. V devadesátkách najdete jeho rukopis ještě třeba v Alfě Romeo 155.

V nabídce bylo mnoho motorů včetně ikonického pětiválce s dvaceti ventily nebo šestiválec Busso. Odrazem tehdejší doby může být i naftový pětiválec 2.4 JTD, případně 2.4 10V td. Kappa není drahá, nicméně oproti výše zmíněným britským autům nemusí být servisně tak náročná a nákladná. Dvoulitry s turbem a šestiválce Busso koupíte okolo dvou set tisíc korun.

Audi RS2 Avant

Od levných aut teď přejdeme k němu, co už vůbec levné není. Audi RS2 Avant koupíte minimálně za milion a půl, ale spíš přidejte. Ikonické kombi má velkou šanci stát se ceněným veteránem, protože vzniklo v limitované edici a je pod ním podepsané nejen Audi, ale také Porsche. To, co bylo původně Audi 80 Avant, se stalo nasupeným zvěrstvem s přeplňovaným pětiválcem o výkonu 315 koní v 7500 otáčkách za minutu.

Od Porsche pocházely třeba brzdy a zavěšení. Pohon všech kol byl zase založený okolo diferenciálu Torsen. Vzhledem k vysoké poptávce byl původní výrobní plán překročen a RS2 Avant by mělo být vyrobeno ve 2891 kusech. Ze všech výše zmíněných vozů má tento nejblíže k tomu, aby se jednou stal velmi ceněným veteránem.