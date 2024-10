V Praze je na prodej vytuněný Ford Focus jako z Mimoňských válek. Ocení ho hlavně znalci staré doby

Pokud vám při pohledu na fotografie tohoto vozu začala hrát v hlavě píseň od Lil Jona a Eastside Boyz s názvem Get Low, jste tu správně. Na prodej je zajímavé auto s dobovým tuningem, které jako by vypadlo ze slavné závodní série Need for Speed v jeho „Rychle a Zběsile“ éře, případně by se vyjímalo na Mimoňských válkách v době jejich největší slávy.

Jak si můžete povšimnout, vůz má specifický přední nárazník, nová světla, zrcátka, kapotu s nádechy, prahy, zavářku zadních dveří, křídlo na konci střechy a litá 16palcová kola Momo. Uvnitř nabídne lakované plastové prvky interiéru, šachovnicové provedení stropnice, audio Pioneer s reproduktory Alpine, a hlavice ruční brzdy a řadicí páky také nevypadá zcela sériově. Dvoubarevný lak je dle inzerátu skutečný a až na dvě místečka bez chyb, vůz byl garážován a pravidelně servisován.

Pod kapotou se nachází naftová osmnáctistovka TDDi C9DC, popohnaná čiptuningem z původních 66 kW na 74 kW plus 200 Nm točivého momentu, prodávající také uvádí, že spotřeba ve městě je pouhých 4,2 l/100 km a na dálnici rovněž příznivých 5,4 l/100 km. Focus byl kupován od prvního majitele a ten současný jej má od roku 2004.

Vůz je k mání je za 69.900 Kč s možností důkladně si jej prohlédnout v Praze u Edenu nebo Michli. Pokud se přijedete podívat, startován bude se studeným motorem a prý dobře chytá na první dobrou i v minus dvaceti.