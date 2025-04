V Praze je na prodej hezká jedničková Octavia bez vymožeností. Vydrží snad věčně a není drahá

Takových „oktávek“ už na dnešních silnicích mnoho nepotkáte, dalo by se říct o exempláři, který jsme objevili na české inzerci. Nabízená Škoda Octavia první generace z konce devadesátek je definicí slušného základu, na kterém se nemá co pokazit. Za komfortní výbavu liftbacku tehdy první majitel zrovna neutrácel, pod kapotu se však přihodit pár korun nebál – i když ani tady žádné terno nečekejte.

S tradičními „poklicemi“ a v klasickém červeném laku pochází tento fešný kus z roku 1999, tudíž těsně před faceliftem v roce 2000. Úplným základem s motorem 1.4 MPI (60 k/44 kW) přitom není, jelikož má pod kapotou silnější šestnáctistovku, tehdy dobrou pro výkon rovných 100 koní (74 kW), a s pětistupňovým manuálěm zajišťující rychlost až 187 km/h.

Ve stylu jednoduché techniky, na které se toho mnoho nepokazí, pokračuje i zmíněná výbava. Ačkoliv zřejmě koukáme na střední úroveň GLX (dle lakovaných zrcátek), mnoho vymožeností tehdy Škoda Octavia ještě neměla. A co dostanete? Neoriginální kazeťák Kenwood a v létě orosené čelo, jelikož tu chybí klimatizace. Elektricky nastavitelná zrcátka tu ale překvapivě jsou. A bezpečnost? Pouze airbag řidiče. Na ABS zapomeňte, to bylo tehdy moderním prvkem za tučný příplatek 26.500 Kč.

Pohled do tehdejšího ceníku škodovky (konkrétně z roku 1998), totiž odhalí, že výchozí Octavia LX se slabším motorem 1.6 MPI (75 k/55 kW) startovala v Česku na částce 349.900 Kč. O 27 let později vás tento lehce vybavenější exemplář s najetými 130 tisíci kilometry, po pouze druhém majiteli, vyjde na 45.000 Kč.

Pokud jste z metropole, nemusíte pro něj daleko. Octavia je mání v bazaru v pražských Malešicích. Nemůžete to minout - vůz bývá vystaven před provozovnoui jako poutač (proto jsme si ho také všimli) a vizuálně pár mušek má. Chtělo by to rozleštit lak a vzhledem k nájezdu preventivně i rozvody, to jsou však položky za pár tisíc. Šikovnému řidiči pak takové auto vydrží snad večně.

Zdroj: Autobazar ARHO | Zdroj videa: Škoda