V Portugalsku vyrostl nový závodní okruh. Imituje slavné zatáčky a můžete si půjčit speciál LMP3

V Evropě vznikl další závodní okruh, tentokrát v Portugalsku. Nový kruh Circuito do Sol je v jižní části země a doplňuje tak okruhy Fernanda Pires da Silva, Automóvel de Lousada nebo ikonické Portimao, tedy Autódromo Internacional do Algarve. 3,8 kilometru dlouhý okruh nemá ambice na hostování světoznámých soutěží a staví se do pozice spíše rekreačního zařízení.

V Portugalsku a ve Španělsku je okruhů opravdu hodně a ve Španělsku se dokonce jezdí formule 1, takže se není čemu divit, že nový okruh nemá ambice přetahovat se s někým o nějakou slavnou sérii. K rekreačnímu užitku se okruhu budou určitě hodit i přidružená ubytovací zařízení (hotel, čtvrt s vilkami i bungalovy) a flotila sportovních aut k pronájmu. Ti nejmovitější zákazníci se na místě dokonce mohou postavit vlastní dům.

Okruh je navržený, aby imitoval pasáže několika slavných okruhů. Najdete tu slavnou vývrtku z Laguna Seca, Eau Rouge ze Spa, Porsche Curves z Le Mans nebo Karussell z Nürburgring Nordschleife. Okruh má 11 rozvržení a nabídne také off-roadovou dráhu i trať pro motokáry. Vedle individuálních track dayů si zde můžete koupit i roční členství, které začíná na částce 10.000 eur.

Flotila aut na půjčení nabídne vozy jako Volkswagen Golf GTI, BMW M3, Porsche Cayman GT4, Ferrari 488 Challenge nebo Porsche 911 GT3 a nějaké závoďáky. Auto si tam můžete půjčit, i když nejste členy. Půjčení golfa vyjde na 40 eur a na druhém konci spektra je speciál z LMP3 za 170 eur na kolo.