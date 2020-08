V pořadí je další konkurent Tesly Model 3. Tentokrát britský aristokrat pro rošťáky

Nový předseda představenstva koncernu Jaguar Land Rover se musel po nástupu do funkce rozhodnout, co udělá s automobilkou Jaguar. Ikonické jméno už bude navždy svázáno s elegantními a sportovními automobily, které mají pověst aut pro gentlemanské rošťáky. Jakákoliv změna by tak mohla být osudným krokem zpět.

Ví se, že koncern JLR už dlouho koketuje s elektromobily. Masivně investuje a dokonce už má na trhu i Jaguar I-Pace. Jeho světové prodeje jsou celkem slušné a v roce 2019 dokonce vyhrál anketu World Car of the Year. Tradiční zákazníci Jaguaru si ale pořád mohou vybrat. Třeba nový F-Type má v nabídce stále plnotučný osmiválec.

Nový Jaguar XJ se pak bude nabízet i v čistě elektrické variantě. Vedle toho ale nabídne i spalovací motory. Britský server Auto Express nyní informoval o tom, že se v kuloárech automobilky chystá zcela nový model, který by mohl nahradit povedený manažerský sedan XE.

Podle všeho by mělo jít o crossover s elegantní siluetou sedanu a čistě elektrickým pohonem, který by se měl na trhu utkat s Polestarem 2 a hlavně Teslou Model 3. Právě úspěch americké automobilky spoustu dalších výrobců navádí k vyvinutí konkurence.

O autě se zatím nic podrobného neví. Šéf designu značky nicméně přiznal, že by si malý Jaguar moc rád nakreslil. Malé a ekonomické vozy jsou teď prý tím správným směrem. Úkolem inženýrů pak bude, aby jezdil jako pravý Jaguar. Jestli je to správný směr ukáže až čas.

V galerii najdete aktuální Jaguar I-Pace.