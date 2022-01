V Ostravě je na prodej jedno z nejlevnějších Ferrari s V12. 456 GT může být bazarová past

Víte, že si můžete koupit Ferrari z devadesátek za 1,5 milionu korun? Otázkou je, jestli je rozumné to udělat.

V roce 1992 přivedlo studio Pininfarina automobilku Ferrari do éry moderních uhlazených tvarů, kterými byly devadesátky proslulé. Zároveň šlo o první nový model s motorem vpředu od roku 1985. Eleganci exteriéru doplňoval luxus interiéru, který nabídl dostatek prostoru a kožené království s luxusní výbavou pro čtyři cestující.

Zub času se na jednom z posledních aut s vyklápěcími světlomety takřka nepodepsal. Na ceně však 456 klesla výrazně. Jedná se o jedno z nejlevnějších aut se znakem Ferrari a aktuálně budete jen těžko hledat levnější model značky s motorem V12. A je jedno, jestli se bavíme o manuálu či automatu (od roku 1996 a značený GTA).

456 GT je takové první moderní Ferrari pro celou rodinu, bez uvozovek. Na trhu ojetin jsou velmi časté nájezdy přes sto tisíc kilometrů. Jeden moc pěkný kousek má v nabídce i prodejce luxusních aut AR Cars v Ostravě. Bylo to docela přelétavé Ferrari, je již po čtvrtém majiteli, ale najeto má jen 67.500 kilometrů.

S cenovkou 1.490.000 Kč se jedná o jedno z nejlevnějších 456 GT v Evropě. Kombinace světlého interiéru a modré metalízy je stejná, v jaké vůz před třiceti lety debutoval. Nyní je tento vůz po renovaci exteriéru, má novou spojku, rozvody a pneumatiky. Jedinou výtku bych tady měl k označení.

Logo Pininfarina za dveřmi je v pořádku, ale na víku kufru se žádné označení neobjevovalo. Navíc se vůz nikdy neprodával ve variantě GTS, pouze jako GT nebo GTA. Nic podobného se neobjevilo ani po modernizaci v roce 1998, to se jen za označení 456 přidalo písmeno M, jako Modificata.

Proč je Ferrari 456 GT tak levné? Má to co dělat s provozními náklady. Vpředu uložený motor o objemu 5,47 litru vyžaduje výměnu rozvodového řemenu každých 30.000 km. Dále jde třeba o konstrukční chybu v chabém uložení motoru, hrozí tak ulomení snímače tlaku oleje o stabilizátor a následná rapidní ztráta motorového oleje. Ferrari nyní prodává náhradní a zesílenou sadu uložení motoru.

Problémové je také těsnění u oken, kdy může do auta ve vysokých rychlostech foukat a zatékat. Mnohem větším průšvihem je však gumové uložení palivového čerpadla v palivové nádrži. Po čase se malinké kousky gumy uvolní a začnou poletovat po celé nádrži. Mohou se tak dostat do palivového filtru či do vstřikovačů. Oprava těsnění je drahá a neexistuje trvalé řešení.

U každého Ferrari je tak dobré znát podrobně jeho servisní historii a také to, s jakými problémy se konkrétní model potýkal. Neznamená to také, že jiný model Ferrari za čtyři miliony korun nebude mít své problémy. I cena za 456 GT pak půjde určitě nahoru, ale prostě ještě nepřišel jeho čas, ačkoliv je už veteránem.

Koupit si Ferrari s V12 za cenu podobně starého Porsche 911 tak nezní jako úplně rozumný nápad. Částky za servis se pohybují i v desítkách tisíc eur. Myslete tak na to, až si sen o Ferrari budete chtít splnit. Sice již nejsou tak nedostupné, ale klasická věta s opičkou a banány tady sedí víc víc jak zadek na hrnec.