V Německu vzniká terénní Shelby Mustang. Jeho předchůdce řídil ve filmu Pierce Brosnan

Prozatím jde o koncept. Pokud však bude ze strany nadšenců dostatečný zájem, off-road zamíří do výroby.

Nejnovější sedmá generace Fordu Mustang se už dočkala řady úprav od nejrůznějších tuningových firem, naposledy třeba od texaského Hennessey. Navrhovaná přestavba od německého úpravce Loder1899 však bude asi tou zatím nejodvážnější. Z osmiválcového kabrioletu totiž firma plánuje vytvořit off-road inspirovaný jistým, dnes už možná zapomenutým filmem.

Projekt odhalený na prvotních renderech odkazuje na unikátní terénní Mustang „Shelby GT350“ z roku 1968, který ve snímku Aféra Thomase Crowna (1999) řídil Pierce Brosnan v roli znuděného milionáře/lupiče (viz galerie). Tuto raritu chce Loder1899 znovuzrodit v moderní reinterpretaci, jež by mohla vycházet z nedávno uvedené nejnovější varianty GT350 (ačkoliv filmový vůz z opravdového Shelby údajně nevycházel).

Zda se tedy pod kapotou „safari“ Mustangu objeví kompresorem přeplňovaná verze pětilitrového osmiválce Coyote, vyladěného na minimálně 820 koní (603 kW), to firma neupřesňuje. Konstrukce vozu a karoserie však budou řádně upraveny k terénním schopnostem – nemá chybět zakázková konfigurace podvozku, rozšířené blatníky, ochranný oblouk za posádkou, dodatečná sada světlometů nebo držák s plnohodnotným rezervním kolem na kufru.

„Naším cílem bylo oživit legendární Mustang Thomase Crowna ve zcela nové dimenzi. Jsme přesvědčeni, že tento koncept nadšence zaujme a nadchne. Pokud budou ohlasy pozitivní, uvedeme jej do výroby,“ dodal k projektu vedoucí společnosti Maximilian Loder. Kolik peněz by si však měli případní zájemci o terénní Mustang připravit, to zatím nenaznačil.