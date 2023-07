V Mostě se konaly první volné jízdy veteránů. Ty příští si nenechte ujít, je to skvělá zábava

Zajezdit si, pokecat, nasát atmosféru. To vše s klasickými auty, po práci a při západu Slunce. To zní přece fajn.

O vzkvétání veteránské scény v České republice jsme vám už psali. Akcí s klasickými vozy na našem území přibývá a je vidět i nějaká úroveň. Svou trochou do mlýna přispívá i okruh Autodrom Most, který pořádá příjemné setkání Most Classic. Jedná se ale o velký event, který je realizovatelný pouze jednou za čas, pro podporu této události se tak nově začaly konat dílčí eventy. Navštívili jsme první z nich.

Tým mosteckého okruhu se rozhodl uspořádat pravidelné volné jízdy pro majitele klasických aut, ale také takzvaných youngtimerů, čímž se většinou rozumí auto, jehož výroba byla ukončena před rokem 2000. První takový event se konal v úterý 27. června od 18 do 20 hodin. Jelikož jsou jízdy podvečerní, stihnete sem dorazit i po práci. Fotografové zase budou mít radost z příznivého světla.

Dorazili jsme krátce po šesté hodině a po dráze už kroužilo prvních pár aut. Skladba vozů byla skutečně různorodá. K vidění byla Toyota Celica z devadesátek, pár vozů Porsche, ale i celkem exotické Maserati BiTurbo. Návštěvou nás poctil i český umělec Jan Kaláb se svým duhovým Porsche. Vůz značky Porsche jsme ostatně měli i my, 911 R-Gruppe bílé barvy, které mi co pár chvil chtělo ukázat, že řídit staré Porsche prostě není pro každého.

Po celou dobu konání akce se vzduchem nesla přátelská atmosféra, měli jsme klid na klábosení o autech i na ježdění po okruhu. Nikdo si na nic nehrál a mohli jsme v klidu debatovat. Takové mostecké Cars & Coffee, ale se starými auty a fajn lidmi. Příští taková akce se bude konat již 6. září. Všechno pak završí Most Classic 6. až 7. října. Je to ideální příležitost, jak si za pár stovek zajezdit a popovídat si s fajn lidmi.